Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a başka İmamoğlu'na başka /18 Kasım 2019 10:36

Erdoğan'a başka İmamoğlu'na başka

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce ziyaret ettiği ve Yeni Şafak'taki haberde 'saygın kuruluş' olarak tanımlanan Chatham House, İmamoğlu'nun ziyaretinde "Sevr Antlaşması’nın mimarı" olarak nitelendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1,5 günlük bir program kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmişti. Londra'da çeşitli temaslarda bulunan İmamoğlu, 'Chatham House' isimli kuruluşu da ziyaret etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Londra'da gerçekleştirdiği ziyaretler Türkiye gündeminin üst sıralarında yer alırken hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde İmamoğlu'nun ziyaret ettiği kuruluşlardan Chatham House, dikkat çeken bir şekilde yorumlanarak okurlara sunuldu.



'SEVR ANLAŞMASI'NIN MİMARI: CHATHAM HOUSE'

Ekrem İmamoğlu'nun Chatham House'a yönelik ziyaretini değerlendiren Yeni Şafak gazetesinde "Ekonominin yüzde 55’ini İmamoğlu yönetiyormuş!" başlıklı bir haber yer aldı. Yeni Şafak'ın söz konusu haberinde Chatham House'a dair dikkat çeken ifadelerin kullanıldı. Söz konusu haberde Chatham House'un Sevr Antlaşması’nın mimarı olduğu ve Türkiye karşıtı görüşleriyle adından söz ettirdiği belirtildi.



 
Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberdeki ifadeler şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu; İngiltere seyahati kapsamında Türkiye karşıtı görüşleriyle adından söz ettiren ve Sevr Antlaşması’nın mimarı olarak bilinen düşünce kuruluşu Chatham House ziyaret ederek, Başkan Yardımcısı Sir Simon Fraser ve ekibiyle görüştü."


ERDOĞAN'A BAŞKA İMAMOĞLU'NA BAŞKA MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Chatham House'a yönelik ziyaretine dair dikkat çeken ifadeler kullanan Yeni Şafak'ın internet arşivinden ilginç ifadelerin yer aldığı bir haber çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı kuruluşu ziyareti, Yeni Şafak'ta iki farklı şekilde haberleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında Birleşik Krallık'a yönelik ziyaretini Anadolu Ajansı'ndan aldığı metinle aktaran Yeni Şafak'ın söz konusu haberinde ise Chatham House için kullanılan ifadeler, İmamoğlu haberindekinin aksine kuruluşu övücü nitelikte yer aldı.


Yeni Şafak'ın internet sitesinde yer alan haberde Chatham House için 'saygın düşünce kuruluşlarından' nitelendirmesinde bulunulduğu görüldü. Haberde, ajansın kullandığı ifadeler aynı şekilde kullanılırken herhangi bir yorumda bulunulmuyor.

 

Erdoğan'ın yanı sıra bir çok AKP yöneticisi zamanında Yeni Şafak'ın Sevr Antlaşması’nın mimarı dediği  Chatham House kuruluşunu ziyaret etmiş ve konuşma yapmışlar 


Yeni Şafak'ın internet sitesinde yer alan haberdeki ifadeler şu şekilde:

"Erdoğan, dünyanın saygın düşünce kuruluşlarından Chatham House'da katılımcılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'da gerçekleştireceği görüşmelerde, ekonomi, ticaret, güvenlik, savunma sanayisi, kültür gibi öncelikli alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak'taki gelişmeler, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının da ele alınması öngörülüyor.

Türkiye'nin, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve küresel sınamalar karşısında her düzeyde yoğun diyalog içinde bulunduğu Birleşik Krallık, 16 milyar doları aşkın ikili ticaret hacmiyle Türkiye'nin önde gelen ekonomik ortakları arasında yer alıyor."

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