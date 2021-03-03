İşte yeni teknoloji Akıllı Uyku Kulaklığı

Mükemmel Rahatlama ve Uyku Deneyimi

Günümüzde giderek daha fazla sayıda insan uyku sorunlarıyla karşılaşıyor. Sağlıklı yaşama önem verenler için tasarlanan Amazfit ZenBuds, ofiste veya evde rahatlamak için kendine biraz zaman ayırmak isteyenlere dünyanın karmaşasından uzak, sakinleştirici bir ortam sunuyor. Amazfit ZenBuds dışarıdan gelen gürültüyü izole eden, huzurlu bir gece uykusu veren veya gündüz dinlenerek konsantrasyonunuzu yeniden kazanmanıza yardımcı olan ergonomik bir kulak içi tasarıma sahip.

Uyku ve rahatlama yardımcı olmak için Amazfit ZenBuds, ideal akustiği garanti eden Knowles Balanced Armature ile donatıldı. Amazfit ZenBuds, rahatsızlık veren sesleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan yatıştırıcı bir ses perdesi oluşturmak için uykuyu tetikleyen seslerden oluşan bir ses kütüphanesini kullanıyor. Sakince akan derelerden dingin ormanlara özel olarak hazırlanmış sesler, uyku döngüsünü tetikliyor ve kolayca uykuya dalmanızı sağlıyor. Amazfit ZenBuds akıllı oynatma özelliği sayesinde uykuya daldığınızı anlayarak rahatlatıcı sesleri çalmayı otomatik olarak durdurabiliyor.





Amazfit ZenBuds, uyku pozisyonlarınızı, kalp atış hızınızı ve uyku kalitenizi kaydedebilen uyku izleme özelliğiyle geliyor. Ayrıca rahat nefes almanızı sağlayacak nefes egzersizi özelliğine sahip olan Amazfit ZenBuds, yoğun bir günün ardından sakinleşmenize ve zihninizi rahatlatmanıza yardımcı oluyor.



