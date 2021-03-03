İşte yeni teknoloji Akıllı Uyku Kulaklığı

Mükemmel Rahatlama ve Uyku Deneyimi
Günümüzde giderek daha fazla sayıda insan uyku sorunlarıyla karşılaşıyor. Sağlıklı yaşama önem verenler için tasarlanan Amazfit ZenBuds, ofiste veya evde rahatlamak için kendine biraz zaman ayırmak isteyenlere dünyanın karmaşasından uzak, sakinleştirici bir ortam sunuyor. Amazfit ZenBuds dışarıdan gelen gürültüyü izole eden, huzurlu bir gece uykusu veren veya gündüz dinlenerek konsantrasyonunuzu yeniden kazanmanıza yardımcı olan ergonomik bir kulak içi tasarıma sahip.
Uyku ve rahatlama yardımcı olmak için Amazfit ZenBuds, ideal akustiği garanti eden Knowles Balanced Armature ile donatıldı. Amazfit ZenBuds, rahatsızlık veren sesleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan yatıştırıcı bir ses perdesi oluşturmak için uykuyu tetikleyen seslerden oluşan bir ses kütüphanesini kullanıyor. Sakince akan derelerden dingin ormanlara özel olarak hazırlanmış sesler, uyku döngüsünü tetikliyor ve kolayca uykuya dalmanızı sağlıyor. Amazfit ZenBuds akıllı oynatma özelliği sayesinde uykuya daldığınızı anlayarak rahatlatıcı sesleri çalmayı otomatik olarak durdurabiliyor.
Amazfit ZenBuds, uyku pozisyonlarınızı, kalp atış hızınızı ve uyku kalitenizi kaydedebilen uyku izleme özelliğiyle geliyor. Ayrıca rahat nefes almanızı sağlayacak nefes egzersizi özelliğine sahip olan Amazfit ZenBuds, yoğun bir günün ardından sakinleşmenize ve zihninizi rahatlatmanıza yardımcı oluyor.
1,78 Gramlık Ağırlığıyla Kulağınızda Olduğunu Unutacaksınız
Her biri sadece 1,78gr ağırlığında olan Amazfit ZenBuds, şişme hissi yaratmadan kulağa güvenle oturması için kapsamlı bir şekilde test edildi. Her kulaklık, hareket ettikçe oluşabilecek kaymaları önleyecek şekilde dış kulağa sıkıca tutturuluyor. Cilt dostu silikon kulaklık uçları, elastik ve gerilebilir dokusuyla rahat kullanım sağlıyor. Bu sayede Amazfit ZenBuds, gece boyunca kulaklarda baskı ve rahatsızlığa neden olmuyor.
Dört farklı boyutta kulak ucuyla gelen Amazfit ZenBuds, farklı kulaklar için en doğru uyumu bulmanıza yardımcı oluyor.
Gün Boyu Rahatlamanıza Yetecek Uzun Pil Ömrü
Amazfit ZenBuds, tek şarjda 12 saate kadar dayanan pil ömrüyle tüm beklentilerinizi karşılayan kesintisiz bir dinleme deneyimi sunuyor. Kulaklıkların ne kadar süreyle müzik çalacağını tercihinize göre belirleyebiliyorsunuz. Böylece 8 saatlik gece uykusunun bir bölümünde veya tamamında size kesintisiz eşlik etmesini sağlayabiliyorsunuz. Amazfit ZenBuds'un şarj kutusu, toplam çalma süresini 56 saate çıkararak 8 geceye varan kullanım sağlıyor.
Yeni Nesil Teknolojiyle Sağlıklı Yaşamın Keyfini Çıkarın
Amazfit ZenBuds sadece mükemmel bir gece uykusu uyumanıza yardımcı olmakla kalmıyor, sizi yavaş yavaş artan ve çevrenizdeki kimseyi rahatsız etmeyen kişisel bir alarmla nazikçe uyandırıyor.
Dikkat dağıtan sesleri engellemek için tasarlanan Amazfit ZenBuds, günlük üretkenliğinizi korumanıza yardımcı oluyor. Zamanınızı daha iyi organize etmenize yardımcı olan ZenBuds, Pomodoro Zamanlayıcı (PT) ile 25 dakikalık dinlenme aralıkları belirleyerek odağınızı korumanızı sağlıyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Red Dot ödüllü yeni akıllı uyku kulaklıklarına KDV dahil 1099 TL üzerinden Hepsiburada.com başta olmak üzere çok sayıda saygın e-ticaret sitesinden ulaşılabiliyor.