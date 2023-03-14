İşte Yeniden Refah Partisi'nin AKP'den istedikleri

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için AKP’ye sunduğu 30 şartın arasında 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması", "toplumsal cinsiyet eşitliğinden vazgeçilmesi", "zinanın suç sayılması", "sapkınlıkların önlenmesi" gibi hükümlerin yer alması dikkati çekti.





Cumhur İttifakı'na katılmaları için AKP'nin görüşme yaptığı Yeniden Refah’ın sunduğu şartların bir kısmı, önceki gün Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner tarafından ilan edilmişti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, sundukları 30 maddenin de AKP tarafından kabul edildiğini öne sürmüştü.





Gazeteci İsmail Saymaz, YRP'nin sunduğu 30 maddeyi Twitter hesabından paylaşarak, "Herkes aile yasasına takıldı, ancak AK Parti’nin asıl ekonomiyle ilgili maddelere, 'evet' demesi mümkün değil" yorumunu yaptı.





YRP'nin sunduğu 30 madde şöyle:





1. Üretim, istihdam ve ihracat ekonomisinin uygulanması.

2. Denk bütçe ve milli kaynakların harekete geçirilerek faiz yükünün azaltılması.

3. Enerjide yerli kaynakların kullanılması, yenilenebilir enerji santralleri ile üretim yapılması ve üretimde yerli ara malları ve hammadde kullanılmasının teşvik edilerek dış ticaret açığını düşürülmesi.

4. İlave vergi ve zamlardan kaçınılması.

5. Çiftçi, esnaf ve üreten kuruluşların faiz borçlarının silinmesi, ana paranın faizsiz yapılandırılması

6. Çiftçilere arazi değil üretim desteği verilmesi.

7. Yi modeli ile yapılan yatırımların gözden geçirilmesi ve varsa haksız kazancı ortadan kaldırıcı ve önleyici tedbirlerin alınması.

8. Belediyelerin borçlanmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve israfların önlenmesi.

9. Tarımsal kotaların kaldırılması.

10. TBMM'nin Hazine'yi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılması.

11. Çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırından aşağıda olmamasının temin edilmesi.

12. İHA-SİHA'lar, yerli otomobil ve diğer stratejik ürünlerin ve savunma silah ve mühimmatlarının üretiminin desteklenmesi.

13. Din, dil, ırk ve gelir düzeyi ayrımı yapılmadan "herkes için adalet" tesisi edilmesi.

14. Atamalarda adalet, liyakat ve aile bütünlüğünün dikkate alınması.

15. İstanbul Sözleşmesinin iptalinin TBMM'de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması.

16. 6251 sayılı yasanın gözden geçirilmesi ve sapkınlıkların önlenmesi.

17. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerden vazgeçilmesi.

18. Fullbright Komisyonu'nun faaliyetlerinin sonlandırılması.

19. DSÖ ile yapılan sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmesi.

20. Doğu ve güneydoğu bölgelerinde İslam kardeşliği esas alınarak ırkçılığın önlenmesi ve devlet-millet kaynaşmasının sağlanması.

21. D8'in canlandırılması ve d60'ın temellerinin atılması.

22. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazanılmış haklarından taviz verilmeden daha fazlası için gayret edilmesi.

23. Kudüs ile ilgili kırmızı çizgimizin korunması.

24. Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşünün temin edilmesi.

25. Süresiz nafaka konusundaki mağduriyetler giderilmelidir.

26. Milli eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi.

27. Zinanın suç sayılması.

28. Mazottan vergi alınmaması.

29. Gübre fiyatlarına en az % 50 sübvansiyon uygulanması.

30. Engellilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması.







