Samanyolu Haber /Gündem / İşte 'yenidoğan katilamı'na karışan doktor ve hemşireler ile öldürülen bebeklerin isimleri! /18 Ekim 2024 19:09

İşte 'yenidoğan katilamı'na karışan doktor ve hemşireler ile öldürülen bebeklerin isimleri!

İstanbul’da ortaya çıkan ‘Yenidoğan katliamı’na karışan doktor ve hemşirelerin isimleri belli oldu. İşte 10 bebeğin katili olan ‘Yenidoğan çetesi’ üyelerinin isimleri…

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Türkiye’yi ayağa kaldıran ‘Yenidoğan katliamı’na karışan ve 10 bebeğin ölümüne sebep olan sözde sağlıkçıların isimleri ortaya çıktı.

İŞTE BEBEK KATİLİ DOKTOR VE HEMŞİRELER:

Dr. Fırat Sarı

Dr. İlker Gönen

Dr. Ahmet Atilla Yılmaz

Bağcılar Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞ

Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatıce KIRIM

TRG Hopitalist Hastanesi Hemşiresi: Cansu AKYILDIRIM

Reyap Hastanesi Hemşiresi: Mehtap SAYAR

Reyap Hastanesi Hemşiresi: Sümeyye Nur ARSLAN

Esenler Güney Hastanesi Hemşiresi: Hüseyin GÜNERHAN

Birinci Hastanesi Hemşiresi: Enes Kaan BÖLÜKBAŞI

Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşiresi: Mehmet Halis BAŞLİ

Duygu Hastanesi Hemşiresi: Deniz KORKMAZ

Hemşire: Hakan Doğukan TAŞÇI

Hemşire: Hasan Basri GÖK

'Yenidoğan Çetesi'nin Öldürdüğü 10 Bebeğin Kimlikleri Ortaya Çıktı

İstanbul'da, "Yenidoğan Çetesi" olarak adlandırılan bir grubun, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebekleri yönlendirdiği ve kasıtlı olarak ölümlerine neden olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Aralarında doktorlar, hemşireler ve ambulans şoförlerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında bir iddianame hazırlanmış ve 22 kişi konuyla ilgili tutuklanmıştı.

Türkiye'de geniş yankı uyandıran bu 'Yenidoğan Çetesi' skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan 10 bebeğin kimlikleri ortaya çıktı.

Türkiye'yi sarsan ve para uğruna onlarca bebeği katleden 'Yenidoğan Çetesi' yüzünden hayatını kaybeden bebeklerin isimleri şu şekilde:

MAKTULLER:

1- HAVANUR KARAKOÇ, YUSUF Kızı SİBEL'den olma, 15/08/2023 doğumlu

2- MİCHELLE NWANDO OPARA BEBEK

3- ÖYKÜ HELVACI BEBEK

4- AYAZ KARADUMAN BEBEK

5- KAYA BEBEK

6- MİVE SERDAROVA BEBEK

7- MELEK SÜLEYMANOĞLU BEBEK

8- KEREM MUHAMMED TOKLUOĞLU BEBEK

9- ROUA KADAN BEBEK

10-HALİME ALKARİ BEBEK

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