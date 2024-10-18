İşte 'yenidoğan katilamı'na karışan doktor ve hemşireler ile öldürülen bebeklerin isimleri!

İŞTE BEBEK KATİLİ DOKTOR VE HEMŞİRELER:
Dr. Fırat Sarı
Dr. İlker Gönen
Dr. Ahmet Atilla Yılmaz
Bağcılar Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞ
Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatıce KIRIM
TRG Hopitalist Hastanesi Hemşiresi: Cansu AKYILDIRIM
Reyap Hastanesi Hemşiresi: Mehtap SAYAR
Reyap Hastanesi Hemşiresi: Sümeyye Nur ARSLAN
Esenler Güney Hastanesi Hemşiresi: Hüseyin GÜNERHAN
Birinci Hastanesi Hemşiresi: Enes Kaan BÖLÜKBAŞI
Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşiresi: Mehmet Halis BAŞLİ
Duygu Hastanesi Hemşiresi: Deniz KORKMAZ
Hemşire: Hakan Doğukan TAŞÇI
Hemşire: Hasan Basri GÖK
'Yenidoğan Çetesi'nin Öldürdüğü 10 Bebeğin Kimlikleri Ortaya Çıktı
İstanbul'da, "Yenidoğan Çetesi" olarak adlandırılan bir grubun, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebekleri yönlendirdiği ve kasıtlı olarak ölümlerine neden olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Aralarında doktorlar, hemşireler ve ambulans şoförlerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında bir iddianame hazırlanmış ve 22 kişi konuyla ilgili tutuklanmıştı.
Türkiye'de geniş yankı uyandıran bu 'Yenidoğan Çetesi' skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan 10 bebeğin kimlikleri ortaya çıktı.
Türkiye'yi sarsan ve para uğruna onlarca bebeği katleden 'Yenidoğan Çetesi' yüzünden hayatını kaybeden bebeklerin isimleri şu şekilde:
MAKTULLER:
1- HAVANUR KARAKOÇ, YUSUF Kızı SİBEL'den olma, 15/08/2023 doğumlu
2- MİCHELLE NWANDO OPARA BEBEK
3- ÖYKÜ HELVACI BEBEK
4- AYAZ KARADUMAN BEBEK
5- KAYA BEBEK
6- MİVE SERDAROVA BEBEK
7- MELEK SÜLEYMANOĞLU BEBEK
8- KEREM MUHAMMED TOKLUOĞLU BEBEK
9- ROUA KADAN BEBEK
10-HALİME ALKARİ BEBEK
İstanbul'da, "Yenidoğan Çetesi" olarak adlandırılan bir grubun, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebekleri yönlendirdiği ve kasıtlı olarak ölümlerine neden olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Aralarında doktorlar, hemşireler ve ambulans şoförlerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında bir iddianame hazırlanmış ve 22 kişi konuyla ilgili tutuklanmıştı.
Türkiye'de geniş yankı uyandıran bu 'Yenidoğan Çetesi' skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan 10 bebeğin kimlikleri ortaya çıktı.
Türkiye'yi sarsan ve para uğruna onlarca bebeği katleden 'Yenidoğan Çetesi' yüzünden hayatını kaybeden bebeklerin isimleri şu şekilde:
MAKTULLER:
1- HAVANUR KARAKOÇ, YUSUF Kızı SİBEL'den olma, 15/08/2023 doğumlu
2- MİCHELLE NWANDO OPARA BEBEK
3- ÖYKÜ HELVACI BEBEK
4- AYAZ KARADUMAN BEBEK
5- KAYA BEBEK
6- MİVE SERDAROVA BEBEK
7- MELEK SÜLEYMANOĞLU BEBEK
8- KEREM MUHAMMED TOKLUOĞLU BEBEK
9- ROUA KADAN BEBEK
10-HALİME ALKARİ BEBEK