İşte 'yenidoğan katilamı'na karışan doktor ve hemşireler ile öldürülen bebeklerin isimleri!

Hemşire: Hasan Basri GÖK





'Yenidoğan Çetesi'nin Öldürdüğü 10 Bebeğin Kimlikleri Ortaya Çıktı



İstanbul'da, "Yenidoğan Çetesi" olarak adlandırılan bir grubun, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebekleri yönlendirdiği ve kasıtlı olarak ölümlerine neden olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Aralarında doktorlar, hemşireler ve ambulans şoförlerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında bir iddianame hazırlanmış ve 22 kişi konuyla ilgili tutuklanmıştı.



Türkiye'de geniş yankı uyandıran bu 'Yenidoğan Çetesi' skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan 10 bebeğin kimlikleri ortaya çıktı.



Türkiye'yi sarsan ve para uğruna onlarca bebeği katleden 'Yenidoğan Çetesi' yüzünden hayatını kaybeden bebeklerin isimleri şu şekilde:



MAKTULLER:



1- HAVANUR KARAKOÇ, YUSUF Kızı SİBEL'den olma, 15/08/2023 doğumlu



2- MİCHELLE NWANDO OPARA BEBEK



3- ÖYKÜ HELVACI BEBEK



4- AYAZ KARADUMAN BEBEK



5- KAYA BEBEK



6- MİVE SERDAROVA BEBEK



7- MELEK SÜLEYMANOĞLU BEBEK



8- KEREM MUHAMMED TOKLUOĞLU BEBEK



9- ROUA KADAN BEBEK



10-HALİME ALKARİ BEBEK





Türkiye’yi ayağa kaldıran ‘Yenidoğan katliamı’na karışan ve 10 bebeğin ölümüne sebep olan sözde sağlıkçıların isimleri ortaya çıktı.Dr. Fırat SarıDr. İlker GönenDr. Ahmet Atilla YılmazBağcılar Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞBeylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatıce KIRIMTRG Hopitalist Hastanesi Hemşiresi: Cansu AKYILDIRIMReyap Hastanesi Hemşiresi: Mehtap SAYARReyap Hastanesi Hemşiresi: Sümeyye Nur ARSLANEsenler Güney Hastanesi Hemşiresi: Hüseyin GÜNERHANBirinci Hastanesi Hemşiresi: Enes Kaan BÖLÜKBAŞIBağcılar Şafak Hastanesi Hemşiresi: Mehmet Halis BAŞLİDuygu Hastanesi Hemşiresi: Deniz KORKMAZHemşire: Hakan Doğukan TAŞÇI