İşte GreenCard'a başvurmanın püf noktaları

Yaklaşık bir ay boyunca alınan online başvuruların ardından yapılan çekilişin sonuçları Mayıs 2023’te açıklanacak. Başvurular için aracı bir kuruma başvurmak ya da danışmanlık hizmeti almak gerekmiyor. Amerikan Kongresi tarafından yapılması zorunlu tutulan yıllık Çeşitlilik Göçmenlik Programı her yıl Amerika’ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55 bin göçmen vizesi alma şansı sağlıyor. Türkiye de bu ülkelerden biri.Birden fazla başvuru, şansı arttırmıyor tam aksine hak kaybına neden oluyor. Formda kullanılacak fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş ve belli boyutlarda olması gerekiyor. Ücretsiz başvuru sonrasında kurada kazananlar sadece göçmen vizesine başvurma hakkı kazanıyor. Eğer göçmen vizesi onaylanıp Amerika’ya giriş yapmazlarsa Amerika’da göçmenlik olma hakkını kaybediyorlar.Peki Amerika’da yaşamak ve çalışmak için tek seçenek yeşil kart çekilişi mi? Ya da başvuru sırasında hangi küçük hatalar diskalifiye edilmenize neden olabilir? Bu konuda merak edilen tüm soruları