İşte yılın kişisi: TIME böyle duyurdu

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti ve iklim için okul grevlerinin öncüsü Greta Thunberg yılın kişisi oldu.





TIME dergisi tarafından "yılın kişisi" seçilen 16 yaşındaki genç iklim aktivisti Greta Thunberg, Madrid'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) katılmak için Amerika'dan başladığı yolculukta okyanusu geçerek Portekiz'in başşehri Lizbon'a ulaşmıştı.





Dünyanın en muteber dergilerinden TIME, 2019'da "yılın kişisi" olarak çevre aktivisti Greta Thundberg'i seçtiğini kapaktan böyle duyurdu.





Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede fenomen haline gelen genç aktivist bugün iklim değişikliğine dikkati çeken konuşmasını Madrid'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda yaptı.