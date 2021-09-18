Samanyolu Haber /Spor / İşte yoğun bakımdan çıkan Pele'nin sağlık durumu /18 Eylül 2021 18:25

İşte yoğun bakımdan çıkan Pele'nin sağlık durumu

Brezilya'da kısa bir süre yoğun bakım ünitesinde kalan efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Pele'nin bu ayın başlarında ameliyat olduğu Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Şu anda kardiyovasküler ve solunum açısından stabil" denildi.

80 yaşındaki Pele'nin şüpheli bir kolon tümörü ameliyatından iyileşmeye devam ederken "yarı yoğun bakıma" transfer edilmesinin ise geçici bir "önleyici tedbir" olduğu belirtildi.

Eski futbolcu, sosyal medyadan bir mesaj yayınladı: "Arkadaşlar iyileşme sürecim çok iyi gidiyor. Bugün ailemden ziyarete geldiler ve hala her gün gülümsüyorum."

Kızı Kely, babasının fotoğrafını paylaştı

Pele'nin kızı Kely Nascimento da hastanede babasının yanında bir fotoğrafını paylaştı.

Nascimento, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda fotoğrafının yanına, "Bu, onun yaşındaki bir adam için normal iyileşme senaryosu. Böyle bir ameliyattan sonra bazen iki adım ileri, bir adım geri atıyorsunuz. Dün yorgundu ve bir adım geri attı. Bugün iki adım ileri gitti" diye yazdı.



Şüpheli bir kolon tümörü nedeniyle ameliyat edilen Pele, salı günü yoğun bakım ünitesinden ayrılmıştı.

Pele, Dünya Kupası'nı 1958, 1962, 1970 olmak üzere üç kez kazanan takımda bulunan tek futbolcu ünvanına sahip.
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