Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte Ziraat Bankası'nın koronavirüs kararı /06 Nisan 2020 20:22

İşte Ziraat Bankası'nın koronavirüs kararı

Ziraat Bankası, müşterilerine şubelerde maske takma zorunluluğu getirdi.Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Corona virüsüyle mücadele için alınan tedbirler kapsamında vatandaşların toplu olarak bulunduğu market, pazar yeri gibi alanlarda maske zorunluluğu getirildi.

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 Alınan tedbirlerle uyumlu olarak biz de bugünden itibaren Şubelerimize müşterilerimizi maskeli olarak kabul ediyoruz” dedi. 

ÖĞLEDEN ÖNCE İŞLEM TAVSİYESİ 

Şubelerde salgın öncesinde olduğu gibi yine saat 09.00-17.00 saatleri arasında tam zamanlı olarak müşterilere hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Kırbaş, bu dönemde şubelerde öğleden önce görece daha az işlem yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Müşterilerimizin bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için öğleden öncesinde 09.00-12.30 saatleri arasında 3,5 saatlik önemli bir zaman var. 

Bu nedenle şubeye gelmek zorunda olan müşterilerimiz öğleden önceyi tercih edebilirler. Bu husus sosyal mesafenin korunması açısından da önem taşıyor. İşlem yapacak müşteri sayısının günün saatlerine eşit dağılması müşterilerimiz arasında sosyal mesafenin korunmasına da yardımcı oluyor.”
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