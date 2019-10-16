İstediği ilacı yazmayan doktorum boğazını kesti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta kendisine yeşil reçeteli ilaç yazmadığı gerekçesiyle, tartıştığı asistan hekimin boğazını jiletle kesti. Kanlar içerisinde yere yığılan doktor Kadir Songül, tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenirken, jiletleyen kişinin kaçtığı öğrenildi.



Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre hastaneye bir gün önce gelen bir hasta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor Kadir Songül’den yeşil reçeteli ilaç yazmasını istedi. Fizik tedavi asistanı doktor Songül ise yazamayacağını söyledi.Hastaneden ayrılan şüpheli bir gün sonra tekrar hastaneye geldi. Doktora tekrar ilaç yazmasını istedi. Doktorun yazmaması üzerine, elindeki jileti boğazına attı. Jilet genç doktorun şah damarına yakın bölgeye geldi. Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyata alınan Dr. Songül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayın ardından kaçan saldırganı arıyor.





1 MİLİMLE KURTARMIŞ





Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol’da asistan doktorun durumunun iyi olduğunu söyleyerek,” Şiddet maalesef son zamanlarda arttı. Doktor arkadaşımız ilaç yazmadığı için boğazından jiletlendi. Eğer jilet 1 milim daha gitseydi, şah damarını kesecekti. “ dedi.





GENEL SAĞLIK-İŞ'TEN AÇIKLAMA





Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız'ın açıklaması şöyle:





İzmir’de Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen bir kişi, asistan hekimi kesici aletle yaralamıştır. Yaralanan asistan hekim tedavi altına alınmıştır.





Bir hafta önce hastaneye gelerek kontrole tabi bir ilacın reçete edilmesini isteyen, talebi kabul görmeyen şahıs bugün giriş başvurusu yapmadan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğe girerek ve hiçbir talepte bulunmadan kesici alet ile asistan hekimin boğazını kesmiştir. Saldırgan olay yerinden kaçarken, tedavi altına alınan asistan hekimin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilmiştir. Kesinin derinliğinin 1 cm daha fazla olması durumunda asistan hekimin ölümüne sebep olabileceği ifade edilmiştir.





Her geçen gün bir yenisi eklenen ve geçmişte ölümlere de sebep olan sağlıkta şiddet

konusunda, artık bıçak kemiğe dayanmıştır. İktidar eliyle uygulanan kışkırtılmış sağlık hizmeti talebi, her geçen gün sağlıkta şiddetin artmasına neden olmaktadır. Başkalarının yaşamını kurtarmaya çalışan sağlık çalışanları “hayati tehlike” altında hizmet vermektedir.





Sağlık çalışanlarını hedef haline getiren açıklama ve uygulamaları ile sağlıkta şiddete zemin hazırlayan siyasi iktidarın tüm çağrılarımıza kulak tıkayan tavrı, insanlık dışıdır ve kabul edilemez. Mevcut yasaların sağlıkta şiddete engel olamadığı ortadadır. Sağlık çalışanlarına şiddet gösterenlere verilecek olan cezaların caydırıcı olabilmesi, söz konusu caydırıcılığın sağlık çalışanlarına gösterilen şiddetin azalmasına katkı sağlayabilmesi adına Türk Ceza Kanunu’nda kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmeti sunanlara karşı işlenen bazı suçlara ilişkin özel düzenlemelere yer verme gereği bulunmaktadır. İşte bu kapsamda hazırlanan ve Genel Sağlık- İş tarafından Meclis gündemine taşınan Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı taslağı, Meclis’in ivedilikle gündemine alınmalıdır.





Genel Sağlık-İş sağlıkta şiddet olaylarının kanıksanmasına ve sıradanlaşmasına izin vermeyecektir. Saldırıya uğrayan asistan hekimimize acil şifalar diliyor, Genel Sağlık-İş olarak olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.