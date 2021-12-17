İşteki stres ve maaş kaygısı felç ile kalp krizi riskini yüzde 30 artırıyor

İsviçre’de yapılan yeni bir çalışma, maaş kaygısı gibi finansal endişelerin, felç veya kalp krizi geçirme riskini yüzde 30'a kadar artırabileceğini ortaya koydu.

100 binden fazla kişiden oluşan uluslararası bir örneklem kullanan araştırmacılar, kardiyovasküler hastalık riskini yüksek stres seviyeleriyle ilişkilendirdi.

Önceki çalışmalar, uzun süreli stresten kaynaklanan yüksek kortizol seviyelerinin kan kolesterolünü, trigliseritleri, kan şekerini ve kan basıncını artırabileceğini zaten göstermişti.









Göteborg Üniversitesi'nde tıp profesörü olan çalışma yazarı Annika Rosengren, “Aşırı stresli insanlar arasında yüksek kardiyovasküler hastalık riskine neyin neden olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak vücutta ateroskleroz ve kan pıhtılaşması gibi birçok farklı süreç stresten etkilenebilir" dedi.





Rosengren, küresel olarak kardiyovasküler hastalık riskininin azaltılabilmesi için stresin değiştirilebilir başka bir risk faktörü olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.





KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR NELERDİR?



Kardiyovasküler hastalık terimi; kalp krizi, felç ve daha fazlasına neden olabilen koroner kalp hastalığı (tıkanmış arterler) dahil olmak üzere kalbi veya kan damarlarını etkileyen tüm hastalık türleri için kullanılıyor. Ayrıca, kardiyovasküler hastalıklar, her yıl tahminen 17,9 milyon can alarak küresel olarak bir numaralı ölüm nedenini oluşturuyor.









Diğer taraftan JAMA Network Open adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni araştırma, Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) çalışmasından alınan Ocak 2003 ile Mart 2021 arasında toplanan verilere dayanıyor. PURE'un 200 binden fazla katılımcısı bulunuyor, ancak yeni araştırma, herhangi bir kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan 118 bin 706 kişiye odaklandı.





FARKLI GELİR DÜZEYİNDEKİ

21 ÜLKE İNCELENDİ

Çalışmada incelen katılımcılar ise dördü yüksek gelirli (Kanada, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil), 12’si orta gelirli ülke (Brezilya, Polonya, Güney Afrika dahil) ve beşi düşük gelirli ülke (Hindistan, Pakistan, Zimbabwe) vatandaşlarından oluşuyordu. Hem erkek hem de kadın katılımcılar, çalışma başladığında ortalama 50 yaşındaydı ve yaşları 35 ile 70 arasında değişiyordu.









Çalışmaya katılanlara, sıfırdan (stres yok) üçe (şiddetli stres) kadar derecelendirilen sorular soruldu. ”Stres”, işteki veya evdeki faktörler, maddi zorluklar veya yaşamlarında zor olaylar ve geçirmiş olmak nedeniyle gergin, sinirli veya endişeli hissetmek olarak tanımlandı. Bu tür olaylar boşanma, işsizlik, yas veya ciddi hastalığı içeriyordu.





Sonuçlarda, katılımcıların yüzde 7,3'ünün şiddetli strese maruz kaldığı, yüzde 18,4'ünün orta düzeyde strese maruz kaldığı, yüzde 29,4'ünün düşük strese maruz kaldığı ve yüzde 44'ünün hiç strese maruz kalmadığı belirlendi.







Şiddetli stres yaşayanların daha genç olduğu ve özellikle yaşadıkları iş problemleri ve finansal sorunlar nedeniyle stres altında oldukları görüldü.









Öte yandan, katılımcılar Mart 2021'e kadar takip edildi, bu da araştırmanın ortalama takip süresinin 10 yıl olduğu anlamına geliyor. Bu süre zarfında, miyokard enfarktüsü, felç veya kalp yetmezliği şeklinde 5 bin 934 kardiyovasküler olay kaydedildi.





Yüksek stresli katılımcılar için, bir tür kardiyovasküler olay riski yüzde 22, kalp krizi riski yüzde 24 ve felç riski yüzde 30 arttı.