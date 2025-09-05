Samanyolu Haber /Dünya / 'İstekli Koalisyon'dan Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler sağlama kararı /05 Eylül 2025 14:03

'İstekli Koalisyon'dan Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler sağlama kararı

Ukrayna’nın güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürüten ve “İstekli Koalisyon” olarak adlandırılan ülkeler, Paris’te düzenlenen toplantıda Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler sağlama kararı aldı.

Samanyoluhaber.com - Moskova

Birleşik Krallık hükûmetinin yaptığı açıklamada, koalisyonun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne uzun menzilli füze sistemleri temin etmeye hazır olduğu belirtildi. 

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, video konferans yoluyla katıldığı toplantıda, koalisyonun bu adımını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Birleşik Krallık hükûmetinin açıklamasında, Başbakan Starmer’ın, koalisyonun uzun menzilli füze tedariki konusundaki taahhütlerini takdir ettiği ve askerî planlamacılara, ateşkes durumunda kuvvetlerin hızlı bir şekilde konuşlandırılabilmesi için sürekli ve operasyonel çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği belirtildi. Ancak, hangi füze sistemlerinin Ukrayna’ya sağlanacağına dair detaylar paylaşılmadı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, şu anda Birleşik Krallık ve Fransa’nın ortak üretimi olan Storm Shadow/SCALP EG füzelerini envanterinde bulunduruyor. Bu füzelerin menzili, kullanılan modele bağlı olarak 250 kilometreden 560 kilometreye kadar değişebiliyor. Bu füzeler, Ukrayna’nın savunma kabiliyetini önemli ölçüde artırmış ve Rusya’nın işgalci kuvvetlerine karşı etkili bir caydırıcılık sağlamıştı.

Paris Toplantısı ve Güvenlik Garantileri

Paris’te düzenlenen toplantıya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Whitcoff katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda Ukrayna için “güvenilir güvenlik garantilerinin” kesin olarak belirlenmesinin hedeflendiğini açıkladı. Macron, Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusunu daha da güçlendirmeyi planladığını vurguladı.

Toplantıda, Ukrayna’nın uzun vadeli güvenliğinin sağlanması için somut adımlar atılması gerektiği üzerinde duruldu. Avrupa ülkeleri, Ukrayna’nın askerî kapasitesini artırmak ve Rusya’nın saldırgan politikalarına karşı daha dirençli bir savunma hattı oluşturmak amacıyla çeşitli askerî destekler sunmaya hazır olduklarını belirtti. Bu kapsamda, uzun menzilli füze sistemlerinin Ukrayna’ya sağlanması, ülkenin savunma stratejisinde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
