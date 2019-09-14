Samanyolu Haber /Gündem / İşten atılan KHK mağduru memur AKP binası önünde oturacak /14 Eylül 2019 09:31

İşten atılan KHK mağduru memur AKP binası önünde oturacak

KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Cemal Yıldırım, pazartesi gününden itibaren AKP Ankara il binası önünde oturma eylemi yapacak.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından 677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nden ihraç edilen Cemal Yıldırım, pazartesi (16 Eylül) gününden itibaren beş gün süreyle AKP Ankara İl Binası önünde oturma eylemi yapacağını duyurdu.

Cemal Yıldırım, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Pazartesi gününden itibaren 5 gün boyunca Ankara AKP il binası önünde saat 12-13 saatleri arasında "İhraç edildim işimi ekmeğimi çocuğumun geleceğini geri istiyorum" oturma eylemi yapacağım” ifadesini kullandı.

Büro Emekçileri Sendikası üyesi olan Yıldırım, ihraç edildiği 22 Kasım 2016 tarihinden bu yana her Cumartesi günü Ankara'da Sakarya Caddesi'nde oturma eylemi yapıyor.
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