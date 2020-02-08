İşten atılan pilot: Aynı gün İstanbul Havalimanı'nda 5 uçak sert iniş yaptı, biri hasar aldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus’a ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin öldüğü, 179 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası bağlandığı CNN Türk’te eleştirileri nedeniyle sözü kesilen, dün ise çalıştığı aynı havayolu şirketi tarafından iş akdi feshedilen eğitmen kaptan pilot Bahadır Altan, Mezopotamya Ajansı'ndan İdris Sayılğan'a konuştu.



Altan, ülkede bugün rant kaygısının bilimsel çalışmaları geride bıraktığını belirterek, “Bu ülke freni patlamış bir kamyon gibi” benzetmesini yineledi.





Altan, uçak kazasından olası yeni kazalara, İstanbul Havalimanı’nın yarattığı sorunlardan siyasi iklime kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.





Türkiye’nin en büyük sıkıntısının büyük kazalar olduktan sonra sorunların konuşulmaya başlanması olduğunu ifade eden Altan, “Kaza olmadan kaza olmaması için ne tür tedbirler alınmalı onu konuşmalıyız. Biz hep kazanın neden olduğuna odaklanıyoruz. Bundan ders çıkartan bir mantıkla da yaklaşmıyoruz. Suçlu arayan bir mantıkla yaklaşılıyoruz. Bundan dolayı kazalardan ders alınmıyor. Aynı kazayı tekrardan yaşıyoruz” dedi.





‘KAZADAN SONRA SUÇLU ARIYORUZ’





Sabiha Gökçen’de yaşanan kazaya ilişkin çok yönlü araştırma yapılması sonrasında bir kanaate varılması gerektiğini söyleyen Altan, “2004 yılında Antep’te, Türk Hava Yolları’nın bir uçağı benzer bir havada arka rüzgarla sert bir iniş yaptı ve pistin dışına çıktı. Onların şansı pistin yanında böyle bir çukur yoktu ve kimsenin burnu kanamadı. Ancak Sabiha Gökçen’de pist bittikten sonra 30 metrelik bir çukur var ve uçak çukura düşüp burnunu vurduğu zaman hasar gördü. Yaşamlarını yitirenler ve yaralananlar oldu. Yani inişinde olmadı, çıkışında oldu. Pilottan kaynaklı hatalar varsa bunları konuşmak lazım. Hatalar varsa hataları hazırlayan etkenleri konuşmak lazım. Ama bunlar yerine biz bir suçlu arıyoruz. Antep’te yaşanan kazada kaptan suçlu ilan edilmişti. İşten atıp sorunu çözdüklerini sandılar. Bakınız, aynı kaza 15 yıl sonra Sabiha Gökçen de yaşadık. İşte benim itiraz ettiğim şey bu. Gelecek gün ve yıllarda benzer kazaları yaşamamak için ne olur suçlu aramayalım. Bu hataları hazırlayan sistemin bütününü tartışalım” diye konuştu.





‘İSTANBUL HAVALİMANI HER BAKIMDAN KÖTÜLÜK’





Altan, Hükümetin büyük bir propaganda eşliğinde açılışını yaptığı İstanbul Havalimanı için ise bulunduğu yer anlamında “her bakımdan kötülük” olduğunu dile getirdi. Altan, şöyle devam etti: “İstanbul’a ve Türkiye’ye yapılan bir kötülük. Çünkü oraya, o istikamete yaptığınız o pistlerle Atatürk Havalimanı’nı kapatıyorsunuz. Dünyanın 5’inci havalimanını kapatmaya yol açacak bir inşaat, bu ülkenin kaynaklarını tüketmektir. Bu kazanın üzerinde bile payı var. Neden, kuzeye doğru iniş kalkış İstanbul Havalimanı’nda tek yönlü? Kuzey güney, çapraz bir pist yok. Örneğin Atatürk Havalimanı’nda aynı Sabiha Gökçen’deki piste paralel 06-2/4 pisti vardır çapraz. Böyle rüzgârlarda ikisi de aynı şekilde paralel çalışarak ikisi de yön değiştirdiğinde trafik de buna uygun olarak yönetilebilirdi. Ama burada İstanbul Havalimanı’nda kuzeye doğru iniş kalkış devam ederken Sabiha Gökçen’de güneye batıya olması gerekirken, 2/4’e göre olması gerekirken iniş kalkışı yapamıyorsunuz. Çünkü kuzeye yaklaşan trafikler Sabiha Gökçen’den kalkan uçakla kesişiyor. Bunu engellemek için 06’ya kuzey ise bu da kuzey doğuya inişi zorlayan bir mantık var. İki kesimden işlemesi gereken trafiği bir elden yapıyorlar. Böyle bir hata var. Ya İstanbul Havalimanı’nın bu kazada da payı var. Kazaları pilot yaptı diyerek, kestirilip atılamaz.”





‘RANT BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI GERİDE BIRAKTI’





Yer seçiminde çok yönlü çalışmalar yapılmalıyken İstanbul Havalimanı’nın aceleye getirilerek yüzeysel çalışmalarla yetinildiğini vurgulayan Altan, “Hava koşulları, hakim rüzgar, oradaki sis, görüş mesafesi gibi etkenlerin hepsi çok profesyonel etütler sonucu belirlenmesi gerek. Bunların hiçbiri yapılmadı. İlk önce yer seçildi, ondan sonra etütler yapıldı. Yer seçimine göre rant hesapları yapılıp araziler kapatıldı. Kanal İstanbul Projesi’nde de aynı anlayışı görüyoruz. Arazileri kimin aldığına bakarsak, hangi işin nasıl yapıldığını anlarız. İstanbul Havalimanı için uzmanlar meteorolojik açıdan sorunlu olduğu uyarılarını yaptılar. Ama pistler yapıldıktan sonra rüzgar etüdü istendiği ortaya çıktı. Bu yer seçiminin usullerine uygun bilimsel yöntemlerle yapılmadığını gösteriyor. Neyse ki kış zorlu geçmiyor yoksa başka kazalar meydana gelebilir. Ancak bir rüzgar artışında bile ilk Sabiha Gökçen’de bir uçağın pisten çıktığı kaza yaşandı ama aynı gün İstanbul Havalimanı’nda tamam pisten çıkmadığı için gündem olmadı ama 5 uçak sert iniş yaptı. Bir tanesinin gövdesinde hasar oluştu. Bu gibi bazı kazalar diğer kazaların verileridir. Bunlardan dersler çıkarıp tedbirler almak lazım. Büyük kazalara yol açabilecek eksiklikleri gidermek lazım. Diğer kazalar bu açıdan çok önemli bir veridir. Potansiyel büyük kazaların habercisidir” ifadelerinde bulundu.





‘BÜYÜMEYİ KARŞILAYABİLECEK DONANIM VAR MI?’





Plansız programsız çalışmanın kazalara neden olduğunu söyleyen Altan, “Havacılıkta yüzde 5’lik bir büyüme bile ciddi bir büyümedir, neredeyse yüzde 30 bir büyüme yaşandı. Bu büyümeye alt yapı yetişmez. Bunun eğitimi, kalite uçuş emniyeti bu bir sürü yükümlülüğü var. Son 10 yıldır büyük uçakla ölümlü kaza olmamıştı ama maalesef Gökçen’deki kaza bu sürenin uzamasını engelleyen bir kaza oldu. Onları dinleyip kazanın kesin sonucunu kara kutular açıldıktan sonra ancak o zaman söylemek gerekiyor” dedi.





‘BU ÜLKE FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİ’





Bağlandığı CNN Türk yayınında yaptığı değerlendirmeler nedeniyle yayından alınmasına da değinen Altan, “Ben kırk yıllık havacıyım dolayısıyla bildiklerimi anlatmam gerekiyor. Bu bir sorumluluk. Devlete bağlı sivil havacılık kurumları özerk olmadığı için siyasi otoritenin emrinde davranıyorlar. Atamalara raporlara her şeye siyaset damgasını vuruyor maalesef. Böyle olmadığı için gerçekler örtülüyor. CNN Türk yayınında ‘Burada bir duralım’ dedim. Çünkü bu ülke freni patlamış bir kamyon gibi. Bir gün çığ düşüyor onları kurtarmaya gidenler çığ altında kalıyor, trafik kazalarında, iş cinayetlerinde birinciyiz. Bu ülkede yanlış giden bir şeyler var. Sınırlarımızda çatışmalar sürüyor sürekli, onu da bırakıp deniz aşırı ülkelere silahlar gönderiyor bu ülke. İşte ‘freni patlamış kamyon gibi’ dememin sebebi bu. Biz bunların hepsini bir kenara bırakıp iki denizi birleştiren kanal projeleri yapıyoruz. Milyarlarca parayı buraya gömeceğiz. Halbuki bir duralım dememin sebebi o. İşte Sabiha Gökçen Havalimanı’na 6 yıldır yapılamayan ikinci pist var. Ama ondan sonra İstanbul Havalimanı siyasal iktidarın sıkıştırmasıyla kısa sürede 60’ın üzerinde işçinin canına mal olacak bir acelecilikle bitirildi. Bu anlayış, bu hız bizi aydınlığa götürmüyor. Bu anlayış bu kamyon örneğindeki gibi bizi felakete götürüyor. Tabi bunu yapanlar insanların bunu sorgulayıp düşünüp ‘bir duralım’ sözünden korktular. O yüzden CNN Türk ilk bağlandığım kanaldı, kesti benim konuşmamı. Ama sesimi kesemedi. Bizim meslekte insanlar kolay kolay konuşmaz bu da ülkenin anti demokratik bir anlayışa sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü konuşursanız işinizden olursunuz. CNN Türk’teki konuşmamda dolayı troller tarafından hedef gösterildim” diye aktardı.





‘ALAKASIZ KİŞİLER UZMAN DİYE TV’LERE ÇIKARILDI’





Kazanın ardından konuşmak için erken olduğunu, yeterli bilginin olmadığı için konuşmanın doğru olmadığını bu yüzden bir süre konuşmadığını belirten Altan, “Olay halen netleşmemiş. Ama baktım ki televizyonlarda havacılıkla ilgisi olmayan kişiler ‘havacılık uzmanı’ diye çıkarılıp konuşturuluyor. Televizyona katılmamın sebebi budur. Yanlış bilgileri engellemek için katıldım. Havacılığın bütün kurumlarında bulundum. Sorumluluklarım gereği katıldım. Kırk yıldan fazla zamandır bu işi yapıyorum” diye konuştu.





‘SÖZÜMÜ SAKINMAYACAĞIM’





Önceki yıllarda da benzer durumlarda sözünü sakınmadığına dikkat çeken Altan, “2007 ve 2009 yıllarında yaşanan kazalarda da sözümü sakınmadığımı için THY’de işten atıldım. İyi ki de atılmışım. Hiç gocunmuyorum. Susmak yerine bence bunu tercih etmek lazım. Bu konuda daha fazla konuşsaydım, belki biraz daha anlatsaydım ya da daha çok çalışıp tedbirlerini alabilseydik belki de bu kazayı önlerdik. Bir insanın bile hayatını kurtarmak için bile bence bir ömür çalışmak çok önemli. O yüzden hakikat gerçeğin kendisidir” dedi.





‘ULAŞIM SORUNU SABİHA GÖKÇEN’E TALEBİ ARTTIRIYOR’





Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşım daha kolay olduğu için insanların tercih ettiğini belirten Altan, şöyle devam etti: “3. Havalimanı’na gidip gelmek çok zor bu tabi Sabiha Gökçen’e talebi arttırdı. Ondan sonra şirketler insanları İstanbul Havalimanı’na yönlendirmek için devletin bu konudaki özerk olmayan kurumlarının bu yönde bir haksız rekabete yol açtığını düşünüyorum. Örneğin Sabiha Gökçen’de ilave ek seferler yapılmayacak artık, yoğunluk fazla diye. İşte bu tür şeyler yerine ikinci pisti bitirmeye odaklanması lazım bu otoritenin. Bunu yapmak yerine talebi İstanbul Havalimanı’na çekmek için böyle tepeden tedbirler alınıyor. Bu talebin artışı son derece doğal, diğer yatırımın yanlışlığını da gösteriyor bu.”





İSTİFA ETMEYİNCE İŞTEN ÇIKARILDI





Son olarak Pegasus tarafından dün işten çıkarılması hakkında da konuşan Altan, istifa dayatmasına karşı çıktığı için iş akdinin feshedildiğini belirtti. İşten atılma kararının iktidarın baskısıyla gerçekleştiğine vurgu yapan Altan, “CNN Türk iyi çalışmış belli ki. İşten çıkarılmamın iktidarın baskısıyla gerçekleştiğini söyleyebilirim. CNN Türk’teki konuşmamın ardından troller tarafından hedef gösterildim. Bunlar beni susturmaya yetmez. Bu karanlığa teslim olmayacağım. Sözümü söylemeye devam edeceğim” diye ekledi.



