Samanyolu Haber /Dünya / İşten çıkarılan çalışanlardan Tesla'ya dava /21 Haziran 2022 22:48

İşten çıkarılan çalışanlardan Tesla'ya dava

İşten çıkartılan çalışanların Elon Musk'ın yönettiği Tesla şirketi aleyhine dava açtıkları aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Gelecek 3 ay içinde elektrikli araç devinin çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracağını teyit eden Tesla ve SpaceX CEO'su, kısa vadede ekonomik durgunluk beklentisini de dile getirdi. Bu ay işten çıkarılanlar ise 60 gün önceden ihbarda bulunulmadan sözleşmeler derhal feshedilerek federal yasalar ihlal edildiği için Tesla'ya dava açtı.

Bloomberg'in düzenlediği Katar Ekonomik Forumu'nda konuşan Elon Musk, "Tesla, gelecek 3 ay içinde maaşlı personelinin yaklaşık yüzde 10'unu azaltacak" dedi.

"Maaş tarafında çok hızlı büyüdük. Bundan bir yıl sonra çalışan sayımızın daha yüksek olacağını düşünüyorum" diye ekleyen Musk, Tesla'nın halihazırda istihdamda yüzde 3.5'lik kesintiye gittiğini belirtti.

ABD'de ekonomik durgunluk uyarısı da yapan dünyanın en zengin kişisi, “Bir noktada bir durgunluk kaçınılmaz. Yakın vadede bir durgunluk olup olmayacağına gelince, olması, olmamasından çok daha muhtemel” ifadelerini kullandı.

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