İşten çıkarılan seyisler dehşet saçtı

TÜRKMEN TERZİ | Johannesburg- Güney Afrika’nın Port Elizabeth şehrinin Fairview at yarışı pistinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işten çıkarılar ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ücretlerini alamayan seyisler, sabahın erken saatinde pisti bastı.





Seyisler bir yarış atını telef ederken, onlarcasını da yaraladı.







Güney Afrika Polis sözcüsü Albay Priscilla Naidu hara yakınlarında teneke evlerde yaşayan 150-200 kişilik bir grubun ellerindeki farklı kesici aletlerle kilitleri kırarak piste girdiklerini, serbest bıraktıkları 28 yarış atına saldırdıklarını söyledi.





Vahşi saldırıda bir at telef oldu, onlarca yarış atı yaralandı. Çok sayıda atın kaybolduğu da belirtildi.





Polis şu ana kadar altı atın tedavi edildiğini belirtti.





Yerel medyada yer alan bilgilere göre, Covid-19 sebebiyle işini kaybeden seyisler, İşsizlik Fonu'ndan ödeme alamayınca atlara saldırdı.





Güney Afrika polisi, yaralanan hayvanların tedavi altına alındığı ve yarış atlarına saldıran protestocular hakkında mülkiyete kötü niyetli saldırılardan dolayı soruşturma açıldığını kaydetti.





AT YARIŞI TARİHİNİN EN ACI GÜNÜ





Uluslararası Yarış Kulübü saldırıyı, “Güney Afrika at yarışı tarihinin en acı günü.” diye nitelendirildi. Açıklamada geçen şubat ayında pistteki bir yarış atını bıçaklayan bir işçinin kadın at eğitmeni tarafından işten çıkarıldığı ve son protestonun bu işçinin bir intikam operasyonu olduğu bilgisi yer aldı.





Saldırıda atını kaybeden Uluslararası Yarış Kulübü sözcüsü Michael de Haast üzüntüsünü şöyle dile getirdi: “Bu hayvanlara karşı işlenen şiddet ve tacizlerin durdurulması için bir şeyler yapılmalı. Kulüp onlarca ata sahip. Son bir kaç yılda 2 milyon dolara yakın yatırım yapıldı. Yetkilileri atların korunması için acil tedbir almaya davet ediyorum."







