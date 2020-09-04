Samanyolu Haber /Ekonomi / İşten çıkarmak iki ay daha yasak /04 Eylül 2020 10:10

İşten çıkarmak iki ay daha yasak

Koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2 ay daha uzatıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararına göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin işten çıkarma yasağı 17 Eylül 2020’den itibaren iki ay daha uzatılmış oldu.

Kararda "22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkranlarında belirtilen sürelerin 17/9/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi daha önce geçici olarak yasaklanmıştı.

Ücretsiz izne gönderilen ve işten çıkarılmayan kişilerin devletin aylık verdiği bin TL civarında parayla geçinmesi isteniyor.
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