İstenilen 3 şey

İnebolu Kahramanlarından Ahmet Nazif Çelebi’ye yazdığı mektupta Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:





“Aziz, sıddık kardeşim ve Hizmet-i Kur’aniyede çalışkan ve kuvvetli arkadaşım Ahmed Nazif! Risale-i Nur’un kolayca güzelce neşredilmesi, senden üç şey istiyor: “Birincisi: Hidâl-i dem. Yani hilim (yumuşak davranmak), teenni (düşüne, taşına, meşveretle hareket) ve ulüvvü cenablık göstermek. İkincisi: Hizmet vazifesinde kanaatkâr davranmak, müşkilpesent olmamak (işleri zorlaştırmamak). Yani bu acip ruhi hallerde ve ahlâkın bozulduğu bir zamanda, bazı zâtların Risale-i Nurdan cüz’î istifadesini kabul etmek. Sâir kusurlarına binâen reddetmemek. Üçüncüsü: Kendi vazifemizi yapmak, Cenab-ı Hakkın icraatına karışmamak. Yani muvaffak etmek ve halklara kabul ettirmek ve güzel tesir vermek Cenab-ı Hakkın işidir, bize ait değildir. Biz yanlış bir tedbir ile kaçırmamak şartıyla ne kadar onlar kaçsalar, çekilseler, belki de itiraz etseler, biz ümitsizliğe kapılmamalıyız.





** * *





“Aziz kardeşim! Buna karşı irtibatınız yalnız Risale-i Nur’un kıymeti ve ehemmiyeti noktasında hakikidir. Benim şahsım itibariyle haddimden çok fazla bir kıymet tasavvur edip irtibat etmek hakîkî değil. Belki de zararı var. Evet mesele ikidir. Biri, Risale-i Nur’dur. Biri de onun bir TERCÜMANI. Ve Risale-i Nur hakkındaki hüsn-ü zannınız, daha fevkinde Risale-i Nur’a lâyıktır. Çünkü Kur’an-ı Hakîm’in bir muzice-i mâneviyesidir. Âhirzamanda gelecek Hz. Mehdi de ona o kıymeti verecek itikadındayım.





“Eski zamanlarda şahsî birer hidayet edici birer müceddit her asırda gelmişler. Bu zaman, CEMAAT ZAMANI olduğu ve enâniyetin fevkalâde hükmettiği zaman olduğu için, şahsiyetlerin ehemmiyeti hakikat noktasında o kadar yoktur. Yalnız kıymet ve kuvvet, mütesanid (dayanışma içinde olan) cemaatlerden tezâhür eden şahs-ı mânevîdir (tüzel kişiliktir). Allah’a hamdolsun, Risale-i Nur’un eczalarından ve şakirtlerinin tesânüdünden tezâhür eden bir şahs-ı mânevî, bizlere ve bu zamana Kur’an-ı Mucizü’l-Beyanın hakikatlerini izhâr etmeye en mükemmel bir rehber, bir mürşiddir. Onun hizmetinde bulunan benim gibilere, onun büyük vasıflarını vermek yanlıştır. Fakat her birimiz onun evsâf-ı azîmesinden bir nevi mazhariyetle istifade ederiz. Ben itiraf ediyorum ki; ben bu eserlere değil sahip olmaya, belki hizmetinde bulunmaya da lâyık değildim. Cenab-ı Hakkın Kudretinin azametine bir delildir ki en ehemmiyetsiz şahsiyetini, gayet ehemmiyetli bir hakikate delil yapmıştır. Her Risale-i Nur öyle bir derecede kıymetini göstermiş ki, daha müşterileri ona celbetmek için bir dellâlını fevkalâde (büyük) göstermeye lüzum yok.





“Kardeşim (ey Ahmed Nazif Çelebi) Bu izahatımdan gücenmez. Bir derece bu zamanca lüzumu vardır. Cenab-ı Hakka yüzbin şükrediyorum ki, İNEBOLU’yu İKİNCİ ISPARTA hükmüne geçirmiş.





“Oradaki kardeşlerimize birer birer selam ediyorum. Salahaddin’in (Ahmed Nazif Çelebi’nin oğlu) fıkrası da güzeldir. Isparta’ya gönderilecek emânetler geldi. Birinci İhlas’ın (Yirminci Lem’a) bir küçük hâşiyesini gönderiyorum.” Kardeşiniz Said.





“Kıymetdar kardeşlerim ve Hizmet-i Kur’aniyede nemdar arkadaşlarım, hak ve hakikat yolunda ziyader yoldaşlarım!





“Bu boğucu ve zulümatlı asırda sizler olmasaydınız, pek çok ehl-i iman boğulacağı gibi, ümitsizliğin şiddetinden boğulacaktım ve Risale-i Nur mağlup olacaktı… Said.





“Biz bu haval’deki Risale-i Nur şâkirtleri nâmına oradaki umum kardeşlerimize birer birer selam ve selâmetlerine dua ve beraat bayramlarını tebrik ediyoruz. Fakat herhalde HER VAKİT İHTİYAT ETMEK LÂZIMDIR. belki, şimdi daha ziyade dikkat ve sakınmak gerektir.”





Kardeşiniz Said Nursî





Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin bu tesbitlerinden bizim alacağımız çok dersler vardır…