Samanyolu Haber /Gündem / 'İstenmeyen insan' krizinde çarpıcı iddia: 'Pazarlığın böyle bağlandığı anlaşılıyor...' /26 Ekim 2021 09:02

'İstenmeyen insan' krizinde çarpıcı iddia: 'Pazarlığın böyle bağlandığı anlaşılıyor...'

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçisi için "istenmeyen kişi ilanı" çağrısını ve çağrıdan geri adım atılmasını yazdı.

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Çölaşan, "Karşı tarafı ikna etmeyi başardılar" diyerek "Pazarlığın böyle bağlandığı anlaşılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Çölaşan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Sevgili okurlarım, aklın ve mantığın asla kabul etmeyeceği bir sürecin tam da göbeğinde yaşıyoruz.

Dolar yaklaştı 10 Liraya.

Bu durumda bütün mal ve hizmetlere otomatik olarak dolar zamları biniyor.

Ama esas zamlar henüz patlamadı…

Kısa bir süre daha bekleyeceğiz, doğalgaz ve elektrik zamlarını olanca şiddetiyle böğrümüzde hissedeceğiz.



Şimdi işi gücü bıraktılar, 10 batılı ülkeye kafa tutmaya, posta koymaya soyundular…

ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda.

Çoğu AB üyesi, bazıları NATO müttefiklerimiz.

İçlerinde iki büyük ülke eksik…

İngiltere ve Avustralya.



Aynı zamanda partisinin genel başkanlığını yapan dünya liderimiz Recep Bey yine esti gürledi, Dışişleri Bakanı'na talimat verdiğini açıkladı.

Hükümetini Kavala olayı nedeniyle kınayan büyükelçilerin ‘istenmeyen adam' ilan edilmesi konusunda emir vermişti!

Aman dikkat etsin, onlar bizi NATO'da ve AB'de istenmeyen adam ilan ederse ekonomimiz gerçek anlamda çöker, bacaklarımız çözülür, yerimizden kalkamayız.

Şimdi bu tehlikeyi gördüler ve iki taraf da pazarlık süreci başlattı.



-İstenmeyen adam ilan edilen diplomatlara örneğin 48 saat gibi kısa bir süre verilir ve ülkeyi terk etmeleri istenir.

İş o aşamaya gelecek mi?

Gelmeyeceği dün belli oldu.

Bu 10 ülkenin büyükelçileri kendi ülkelerine postalanacak mı?

Baştan beri hiç sanmıyordum.

Biraz sıkar!

Bizi yönetenler başta Recep Bey olmak üzere pabucun pahalı olduğunu gördüler…

Ve karşı tarafı ikna etmeyi başardılar!

“Siz geri adım atın, biz de atalım!”

Pazarlığın böyle bağlandığı anlaşılıyor.
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