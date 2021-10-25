'İstenmeyen kişi' krizi ne kadar etkileyecek? Türkiye'nin 10 ülkeyle ticareti ne seviyede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçilerinin istenmeyen kişi ilan edilmesini istediği 10 ülke arasında Türkiye'nin en büyük ticaret ortakları da yer alıyor.





Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı sekiz ülkenin dördü, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan ülkeler listesinde.





Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı iki ülke Almanya ve ABD oldu.





Bu iki ülkeye yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 15'ine denk geliyor.





İlk sekizde yer alan diğer iki ülke ise Fransa ve Hollanda.



