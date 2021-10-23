Samanyolu Haber /Gündem / 'İstenmeyen kişi' krizinde ülkeler geri adım atmadı /23 Ekim 2021 23:24

'İstenmeyen kişi' krizinde ülkeler geri adım atmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 büyükelçiyi istenmeyen kişi ilan edeceklerini açıklamasının ardından, büyükelçilerin ülkelerinden de ilk tepkiler gelmeye başladı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin iş insanı Osman Kavala'yla ilgili açıklaması hakkında, "Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini bir an önce halledeceksiniz' dedim" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın söz konusu açıklamasına ilk tepki Norveç ve İsveç hükümetinden geldi.

Reuters’ın haberine göre, Norveç hükümetinin iletişimden sorumlu direktörü Trude Maseide, "Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi gerektirecek hiçbir şey yapmadı" dedi. Maseide, Türkiye'nin, Norveç'in bu davaya bakışını çok iyi bildiğini de sözlerine ekledi.

Maaseide, "Türkiye'yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında taahhüt ettiği demokratik standartlara ve hukukun üstünlüğüne uymaya çağırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'RESMİ BİLDİRİM ALMADIKLARINI' BELİRTTİLER

France 24’te yer alan habere göre, Norveç’in dışında Hollanda ve İsveç’ten de tepki geldi. Haberde 3 ülkenin, Türkiye'den resmi bir bildirim almadıklarını söyledikleri aktarıldı.

Haberde, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’un da herhangi bir resmi bildirim almadıklarını ve müttefikleriyle yakın temas halinde olduklarını söylediğini belirtti. Kofod, "Ortak bildiride de ifade edildiği gibi değerlerimize ve ilkelerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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