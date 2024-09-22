Samanyolu Haber /Dünya / “İstenmeyen Yabancılar” kanunu Rusya’ya karşılık mı? /22 Eylül 2024 10:23

“İstenmeyen Yabancılar” kanunu Rusya’ya karşılık mı?

Özbekistan parlamentosunun üst kanadı Âli Meclis (Senato) “istenmeyen yabancılar” olarak değerlendirilen yeni düzenlemeleri onayladı.

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Samanyoluhaber.com-Moskova

Bu değişikliklerle, Özbekistan’ın egemenliğine, güvenliğine ve halkına yönelik olumsuz açıklamalar ve eylemler yapan yabancı vatandaşlar beş yıl süreyle ülkeye giriş yasağına tabi tutulacak.

Yasanın kabul edilmesinin ardından, özellikle bazı Rus yetkililerin Özbekistan hakkında yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy ve Rus yazar Zakhar Prilepin’in Özbekistan’la ilgili eleştirileri, Özbek sosyal aktivistlerin bu kişilerin ülkeye girişlerinin yasaklanması çağrılarına neden olmuştu. 

Özellikle Prilepin’in, Özbekistan gibi ülkelerin Rusya’ya göçmen göndermesiyle ilgili yaptığı açıklamalar, Özbek yetkililer tarafından tepkiyle karşılandı. Bu düzenleme, Özbekistan’ın egemenliğine yönelik tehditlere karşı aldığı yeni bir önlem olarak değerlendirilirken, ülkeler arası diplomatik ilişkileri de etkilemesi muhtemel.

Yabancıların Kısıtlamaları ve Yasakları

Yeni düzenlemeye göre, Özbekistan’a yönelik tehdit oluşturan kamuya açık açıklamalar ve eylemlerde bulunan yabancıların ülkeye girmeleri, banka hesapları açmaları, gayrimenkul satın almaları ve mali ilişkilere girmeleri yasaklanacak. Ayrıca, “istenmeyen” olarak değerlendirilen bu kişiler, beş yıl boyunca sicilde yer alacak ve Özbekistan’da kalmaları sakıncalı görülenlerin, on gün içinde ülkeyi terk etmeleri gerekecek. Aksi takdirde sınır dışı edilecekler.

Yasama Meclisi’nden bir grup milletvekili tarafından hazırlanan bu yasa tasarısı, “küreselleşmenin modern koşullarında Özbekistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma” gerekliliğiyle açıklandı. Değişikliklerin yürürlüğe girebilmesi için Özbekistan Devlet Başkanı tarafından imzalanması bekleniyor.
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