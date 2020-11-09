“İstifa değil iflas açıklaması”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Bilecik İl Kongresinde konuştu. Babacan şunları dile getirdi:





- Devletin vatandaşına hesap verdiği bir yönetim sisteminin inşası için biz hazırız.

- Şu an ekonomimiz adeta bir uçurumdan aşağı doğru yuvarlanıyor.

- Ülkenin her alanda durumu içler acısı.

- Basın özgürlüğü yok, AYM’nin kararlarına dahi uyma yok. Hukuk devleti yok. Böyle olunca da ekonomi tam gaz düşüşe geçiyor.

- Bu milletin kazandığı ne varsa teker teker tükettiler.

- MB’nin yedek akçelerini bir çırpıda harcadılar.

- Kendileri ve yandaşları dışında herkes fakirleşti, fakirleşiyor.

- Bu yönetim anlayışıyla da ekonominin toparlanması artık mümkün görünmüyor.

- Pazara, markete gittiğinizde hangi parayla neyi alabiliyorsunuz?

- Bütün bu tablonun tek bir sebebi var o da kötü yönetim.

- Açıkça söyleyelim bu Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve onun ortakları ülkemizi her konuda aşağı çekiyor.

- Rekor demişken dün akşam saatlerinde bir istifa mektubu paylaşıldı. Bu mektup da beğeni rekoru kırdı.

- Ülkenin bir bakanı sosyal medya hesabından istifa mektubu paylaşıyor fakat basından çıt yok.

- İnsanlar sosyal medyadan bu haberi alıyorlar ne devlet basınında ne de hükumetin kontrol ettiği basında hiçbir şey yok belli ki talimat bekleniyor.

- Gerçekten sadece ekonominin değil basın özgürlüğünün de şu anda gelmiş olduğu nokta içler acısı.

- Dün gece yapılan açıklama aslında bir istifa açıklaması değil iflas açıklaması.

- Sistem dün gece aslında sosyal medya üzerinden iflasını açıklamıştır.

- Beceriksiz ekonomi politikalarının iflasını canlı canlı izledik.

- Türkiye bir kabile devleti değil. Şu anda bakıyorsunuz devletin bir kurumunun başı boş.

- Hazineyi boşalttılar anladık da şu anda hazinenin başı da boş.

- Şu anda yaşanan sorun böyle tek tek kişilerle çözülebilecek bir sorun değil.

- Şu anda ne yapıyorlar bütün bu başarısızlığın faturasını bir iki tane isim değişikliğiyle kapatmaya çalışıyorlar.

- Şu anda Türkiye ekonomisinin içine düştüğü bu çukur sadece ekonomi yönetimini değiştirmekle olmaz.

- Şu anda tam bir varlık içerisinde yokluk yaratıyorlar ülkeye.

- Şu yaşadığımız son 24 saatteki gelişmeler herhalde yakın tarihe bir not olarak düşecektir.