Samanyolu Haber /Gündem / “İstifa değil iflas açıklaması” /09 Kasım 2020 16:17

“İstifa değil iflas açıklaması”

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Berat Albayrak’ın istifasını sert şekilde eleştirdi. “Dün gece yapılan açıklama aslında bir istifa açıklaması değil iflas açıklaması. Beceriksiz ekonomi politikalarının iflasını canlı canlı izledik” dedi.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Bilecik İl Kongresinde konuştu. Babacan şunları dile getirdi:

- Devletin vatandaşına hesap verdiği bir yönetim sisteminin inşası için biz hazırız.
- Şu an ekonomimiz adeta bir uçurumdan aşağı doğru yuvarlanıyor.
- Ülkenin her alanda durumu içler acısı.
- Basın özgürlüğü yok, AYM’nin kararlarına dahi uyma yok. Hukuk devleti yok. Böyle olunca da ekonomi tam gaz düşüşe geçiyor.
- Bu milletin kazandığı ne varsa teker teker tükettiler.
- MB’nin yedek akçelerini bir çırpıda harcadılar.
- Kendileri ve yandaşları dışında herkes fakirleşti, fakirleşiyor.
- Bu yönetim anlayışıyla da ekonominin toparlanması artık mümkün görünmüyor.
- Pazara, markete gittiğinizde hangi parayla neyi alabiliyorsunuz?
- Bütün bu tablonun tek bir sebebi var o da kötü yönetim.
- Açıkça söyleyelim bu Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve onun ortakları ülkemizi her konuda aşağı çekiyor.
- Rekor demişken dün akşam saatlerinde bir istifa mektubu paylaşıldı. Bu mektup da beğeni rekoru kırdı.
- Ülkenin bir bakanı sosyal medya hesabından istifa mektubu paylaşıyor fakat basından çıt yok.
- İnsanlar sosyal medyadan bu haberi alıyorlar ne devlet basınında ne de hükumetin kontrol ettiği basında hiçbir şey yok belli ki talimat bekleniyor.
- Gerçekten sadece ekonominin değil basın özgürlüğünün de şu anda gelmiş olduğu nokta içler acısı.
- Dün gece yapılan açıklama aslında bir istifa açıklaması değil iflas açıklaması.
- Sistem dün gece aslında sosyal medya üzerinden iflasını açıklamıştır.
- Beceriksiz ekonomi politikalarının iflasını canlı canlı izledik.
- Türkiye bir kabile devleti değil. Şu anda bakıyorsunuz devletin bir kurumunun başı boş.
- Hazineyi boşalttılar anladık da şu anda hazinenin başı da boş.
- Şu anda yaşanan sorun böyle tek tek kişilerle çözülebilecek bir sorun değil.
- Şu anda ne yapıyorlar bütün bu başarısızlığın faturasını bir iki tane isim değişikliğiyle kapatmaya çalışıyorlar.
- Şu anda Türkiye ekonomisinin içine düştüğü bu çukur sadece ekonomi yönetimini değiştirmekle olmaz.
- Şu anda tam bir varlık içerisinde yokluk yaratıyorlar ülkeye.
- Şu yaşadığımız son 24 saatteki gelişmeler herhalde yakın tarihe bir not olarak düşecektir.
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