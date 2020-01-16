İstifa depremi





Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli görevinden istifa etti. Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal arasında gerginlik olduğu belirtiliyordu.





FENERBAHÇE, İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU





Sürpriz istifada iki teknik adam arasındaki gerginliğin payı olduğu iddia ediliyor.





Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli, bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi.







Comolli, Ali Koç'un başkan seçildiği 2018 yılı haziran ayındaki kongreden sonra Koç tarafından göreve getirilmişti.





ALİ KOÇ İLE İHTİLAFA DÜŞTÜ





Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak transferlerde en yetkili isimlerden biri olan Damien Comolli, Simon Falette transferinin açıklanmasının ardından camianın tepkisine sosyal medya hesabından cevap vermişt.

Başkan Ali Koç da Comolli'nin cevap vermesini tasvip etmediğini dile getirmişti.



Fenerbahçe'de 12 Haziran 2018'de göreve başlayan Damien Comolli; İngiliz Premier Ligi'nde Arsenal, Saint Etienne, Tottenham ve Liverpool gibi kulüplerin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Süper Lig'de dört büyük futbol kulübünden biri olan Fenerbahçe'de istifa depremi.