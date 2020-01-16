Samanyolu Haber /Spor / İstifa depremi /16 Ocak 2020 13:06

İstifa depremi

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli istifa etti. Comolli, Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık saltanatına son verdiği 2018 yılı haziran ayındaki kongrenin hemen akabinde göreve getirilmişti.

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Süper Lig'de dört büyük futbol kulübünden biri olan Fenerbahçe'de istifa depremi. 

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli görevinden istifa etti. Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal arasında gerginlik olduğu belirtiliyordu. 

FENERBAHÇE, İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU

Sürpriz istifada iki teknik adam arasındaki gerginliğin payı olduğu iddia ediliyor. 

Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli, bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi.


Comolli, Ali Koç'un başkan seçildiği 2018 yılı haziran ayındaki kongreden sonra Koç tarafından göreve getirilmişti.

ALİ KOÇ İLE İHTİLAFA DÜŞTÜ

Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak transferlerde en yetkili isimlerden biri olan Damien Comolli, Simon Falette transferinin açıklanmasının ardından camianın tepkisine sosyal medya hesabından cevap vermişt. 

Başkan Ali Koç da Comolli'nin cevap vermesini tasvip etmediğini dile getirmişti.

Fenerbahçe'de 12 Haziran 2018'de göreve başlayan Damien Comolli; İngiliz Premier Ligi'nde Arsenal, Saint Etienne, Tottenham ve Liverpool gibi kulüplerin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.
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