"İstifa dilekçesini sundu"

Ethem Sancak'ın kullandığı ifade edilen ve gündeme oturan sözlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.





AKP iktidarını kastederek “Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik." ifadelerini kullandığı belirtilen ve bu nedenle ihraç talebiyle partinin disiplin kuruluna sevk edilen AKP eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve iş insanı Ethem Sancak'ın partiden istifa ettiği iddia edildi.





İŞTE O SÖZLER



Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve iş insanı Ethem Sancak, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra bugün partinin İstanbul İl Yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. AKP eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve iş insanı Ethem Sancak, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra bugün partinin İstanbul İl Yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

"ETHEM SANCAK İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU"





Işık, "Az önce AK Parti İstanbul-Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'la konuştum, "Ethem Sancak bugün partiden istifa ettiğine dair dilekçesini bize ulaştırdı. Evrak tarafımızdan işleme kondu" dedi" ifadelerine yer verdi.





Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen ‘Türkiye'nin güvenliği ve NATO' konferansında yaptığı konuşmada “Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık.” demişti.Ardından Sancak, Sözcü'ye açıklama yaparak “Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik” sözlerine ilişkin, “Hayır, yalan. Ben öyle bir şey söylemem. AKP halkın oyuyla iktidara geldi, Amerika'nın desteğiyle değil” demişti.Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu.