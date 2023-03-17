Samanyolu Haber /Gündem / ‘İstifa’ diye bağıran Galatasaray taraftarına, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma! /17 Mart 2023 11:51

‘İstifa’ diye bağıran Galatasaray taraftarına, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma!

Galatasaray taraftarına, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması açıldı. “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan” tezahüratı suç sayıldı, sarı-kırmızılı futbolseverlerin TCK 299. madde doğrultusunda ifadeleri alındı.

Galatasaray tribünlerinde de “istifa ” sesleri

Statlardaki istifa tezahüratları mahkemeye taşınıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının ardından Galatasaraylı futbolseverler de hükümete yönelik protestolara önceki hafta oynanan Kasımpaşa maçında katılmıştı.

Tribünlerden, “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan” tezahüratı yükselmişti. Bu tezahürata ait görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte emniyet harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen bazı futbolseverler ifadeye çağrıldı. Taraftarlara söz konusu tezahüratı yapıp yapmadıkları soruldu, ‘cumhurbaşkanına hakaret' maddesi uyarınca tutanak tutuldu. Cumhurbaşkanına haraketi düzenleyen TCK 299. maddesi, bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörüyor.


‘AİHME’E GÖRE SUÇ DEĞİL’

Galatasaray’ın eski yöneticisi hukukçu Sedat Doğan, haklarında soruşturma açılan taraftarlara destek olacaklarını açıkladı. Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hukuk içinde yapılan istifa sloganı AİHM kararlarına göre suç değil. Suhuletle çözülebilecek konu daha da mı büyütülecek böyle? Yazık” ifadelerini kullandı.
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