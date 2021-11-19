İstifa edeceği konuşulan Elvan sustu, yardımcısı konuştu: Devam edeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 100 baz puan indirip yüzde 15 seviyesine indirmesiyle piyasalar bir kez daha karıştı. Türk Lirası'nın değer kaybını devam ettiren karar karşısında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan herhangi bir açıklama gelmedi.







Bugün ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, AKP İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısında konuya dair bir değerlendirmede bulundu.





AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen ve çok sayıda iş insanı ve sanayici katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Yardımcısı Nebati, AKP iktidarı döneminde hayat standartlarının yükseldiğine öne sürüp" 'Yandık, bittik' diyenler var. 20 yıl öncesindeki yollar, kullandığımız araçlar, havaalanı, hastaneler, okullar, kıyafetlerimiz, yemeniz, içmeniz aynı mı? Bugün bu toplumda hiçbir fert ben 20 yıl öncesiyle aynı yaşıyorum demiyor. Standartları oradan şuraya getirdik ve kimsenin başına da kakmıyoruz. Millet bu standartlarımızı yükselttiğimiz için zaten bize destek verdi, 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. Bu standartları şimdi biraz daha yükseltmek için gayret gösteriyoruz. On birinci ekonomiden ilk ona girmeyi hedefledik ve gireceğiz Allah'ın izniyle. Hedefimiz bu, çünkü Türkiye'ye yakışan zaten bu ve bu ülkeyi Allah'ın izniyle de hiç kimse durduramayacaktır" diye konuştu.





"FAİZ BASKISINI AZALTACAK TEDBİRLER ALDIK"





Cumhuriyet'in haberine göre Nebati, Türkiye’nin salgınının en zorlu günlerinde bile pek çok ülkeye kıyasla ekonomik anlamda da çok üstün bir performans sergilediğini belirterek, "Faiz baskısını azaltacak tedbirler aldık ve faiz baskısının azalmasıyla beraber attığımız her adımla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.





Merkez Bankası'nın faiz kararına da değinen Nebati, şöyle devam etti:





"Bize öğretilmiş temel bir şey var, 'Efendim faiz, manşet enflasyonun üstünde olması lazım…' Acaba dünyada bize manşet enflasyonun üzerinde faiz uygulayın diyenler, hangi oranları kullanıyorlar? Enflasyonun üzerinde mi altında mı? Öğretilmiş bir şey var. Bunu yapacaksınız, tamam yaptık. Ama şimdi diyoruz ki biz geçen yıl aldığımız tedbirlerle bu ülkeyi ayakta tuttuk ve dünyadan pozitif bir şekilde farklılaştırdık. O zaman şimdi aldığınız tedbirlerle de Türkiye'yi farklı bir noktaya götüreceğiz. Çünkü dünya bir kıskaç altında. Emtia fiyatları yükseliyor, nakliye fiyatları yükseliyor. Gıda arzında problem var, kuraklık var. Dolayısıyla da bunların idame ettirilebilmesi, ülke ekonomilerinin iyi hale gelebilmesi için siz kendi coğrafyanıza, toplumsal yapınıza, ülke içi dinamiklere göre kararlar almak zorundasınız. Birilerinin uyguladığı, birilerinin öne sürdüğü, ülkenin iç dinamikleri ve dışsal koşulları göz ardı edilerek ortaya koymuş olduğu önerileri adeta bir şartmış gibi, değiştirilmemesi gereken bir kuralmış gibi bize öğretenlere diyoruz ki 'Biz yeni bir şey söylüyoruz. Bu yeni söylediğimiz şeyin de bir altyapısı var, karşılığı var.' Bizim için önemli olan birilerinin ne söylediği değil. Ekonomiyi canlı tutmak, işverenlere bereketli bir kazanç sağlamak, çalışanların da çalışma azmini yitirmeyecek şekilde işlerine gitmesini sağlamaktır. Onun için de bu dönem 2021 yılında 2,2 milyonluk yeni istihdam yarattık."





"FABRİKALAR ÇARKLARINI DÖNDÜRÜYOR, İŞLER YOLUNDA DEVAM EDİYOR"





İşverenlerle de görüşmeler yaptıklarını belirten Nureddin Nebati, "Fabrikalar çarklarını döndürüyor, işler yolunda devam ediyor. Döviz fiyatları yükseldi, bunun elbette ki bir etkisi olacaktır. Ama biz bu etkileri giderecek her türlü tedbiri alıyoruz ve Türkiye'de özellikle enflasyondan etkilenecek olan sabit gelirlerle ilgili de çalışmalar devam ediyor ve bu çalışmaların neticesinde de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun üstünde gelir sağlayıcı tedbirler alacağız" ifadelerini kullandı.





"MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ REZERVLERİ 128 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"





Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin de 128 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyleyen Nureddin Nebati, "Birkaç ay evvel neredeyse sokaktaki vatandaş bile soruyordu nerede 128 milyar dolar diye. Şu anda 128 milyar dolar rezervimiz var. Sordular bir dönem, bunu ne yaptınız? Ülkenin yedek akçesini, kara gün parasını nasıl harcarsınız dediler…Geçen yıl kadar kara bir gün var mıydı Türkiye’de ve dünyada. Daha karası ne olabilir? Merkez Bankası rezervleri düşmüştü, bu olabilir. Ama şu anda 128 milyar dolar seviyesinde" açıklamasında bulundu.







