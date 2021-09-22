Samanyolu Haber /Gündem / İstifa eden general sayısı 5'e çıktı /22 Eylül 2021 10:08

İstifa eden general sayısı 5'e çıktı

Gazeteci Saygı Öztürk, TSK'dan istifa eden general sayısının 5 olduğunu belirterek, "İstifa eden komutanların sağlık, çocuk okutma gibi nedenler değil de, yine istifa ediyorsa o zaman sıkıntı vardır demektir. İstifa edenlerde de bu ülkenin yetiştirdiği en savaşçı komutanlar olduğunu da hatırlatmış olalım" dedi.

SHABER3.COM

Gazeteci Saygı Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde istifa edene general sayısının 5’e yükseldiğini duyurdu.

Öztürk, Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde, “Komando birlikleri, özel kuvvetlerde görev yapmış, Suriye Harekat bölgesinde bulunmuş üç generalin istifa ettiğini Pazar günü köşede duyurmuştum. Ancak, komutanların isimlerini bilmeme rağmen açıklamamıştım. Hemen belirteyim, istifa eden eden general sayısı 5’e çıkmış. Bu kesin ve teyitli bilgidir.”

İstifa eden beş generalden üçünün Barış Kalkanı Harekat Bölgesi’nde görevli olduğuna dikkat çeken Öztürk, “İstifa eden komutanların sağlık, çocuk okutma gibi nedenler değil de, yine istifa ediyorsa o zaman sıkıntı vardır demektir. İstifa edenlerde de bu ülkenin yetiştirdiği en savaşçı komutanlar olduğunu da hatırlatmış olalım” ifadesini kullandı.
 
Öztürk, istifa eden generallerden üçünün Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığı’ndan Tümgeneral Hakan Öztekin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, 8. Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan olduğunu kaydetti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstifa eden general sayısı 5'e çıktı Sonraki Haber >>

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

ABD'den Çin'e karşı yeni füze denedi

ABD'den Çin'e karşı yeni füze denedi

Kitabının Fransızca baskısını İngilizce diye tanıttı

Kitabının Fransızca baskısını İngilizce diye tanıttı

Uygur soykırımını dünyaya duyuran Dolkun İsa Türkiye'den sınırdışı edildi

Uygur soykırımını dünyaya duyuran Dolkun İsa Türkiye'den sınırdışı edildi

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:15:59