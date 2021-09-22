İstifa eden general sayısı 5'e çıktı

Gazeteci Saygı Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde istifa edene general sayısının 5’e yükseldiğini duyurdu.





Öztürk, Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde, “Komando birlikleri, özel kuvvetlerde görev yapmış, Suriye Harekat bölgesinde bulunmuş üç generalin istifa ettiğini Pazar günü köşede duyurmuştum. Ancak, komutanların isimlerini bilmeme rağmen açıklamamıştım. Hemen belirteyim, istifa eden eden general sayısı 5’e çıkmış. Bu kesin ve teyitli bilgidir.”





İstifa eden beş generalden üçünün Barış Kalkanı Harekat Bölgesi’nde görevli olduğuna dikkat çeken Öztürk, “İstifa eden komutanların sağlık, çocuk okutma gibi nedenler değil de, yine istifa ediyorsa o zaman sıkıntı vardır demektir. İstifa edenlerde de bu ülkenin yetiştirdiği en savaşçı komutanlar olduğunu da hatırlatmış olalım” ifadesini kullandı.





Öztürk, istifa eden generallerden üçünün Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığı’ndan Tümgeneral Hakan Öztekin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, 8. Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan olduğunu kaydetti.