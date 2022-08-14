Samanyolu Haber /Dünya / İstifa eden Johnson eski mesleğine geri dönüyor /14 Ağustos 2022 13:50

İstifa eden Johnson eski mesleğine geri dönüyor

İngiltere'de istifa etmesinin ardından görevi bırakmasına sayılı günler kalan Başbakan Boris Johnson'ın gelecek planları netleşiyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, siyasetten önce gazetecilik yapan Johnson, bu mesleğe geri dönebilir.

SHABER3.COM

İngiltere basını, istifa etmesinin ardından yeni işi merak konusu olan Johnson'ın gazeteciliğe ve köşe yazarlığına dönebileceğini öne sürdü.

SON YAZISI BAŞBAKAN OLMADAN ÖNCEYDİ
Habertürk'te yer alan habere göre, başbakan olmadan üç gün önce, Boris Johnson'ın Daily Telegraph'taki son köşesi yayınlanmıştı. Johnson son yazısında İngiltere'ye Brexit'i uygularken bir "yapabilirim ruhunu" benimseme çağrısınde bulunmuştu. Johnson, haftalık görüşlerini ifade ettiği yazılar ile ayda 10 saat çalışarak 275.000 sterlinlik maaş alıyordu. Ancak görevinin ardından yazılarına son vermişti.

Daily Mail'deki birden fazla kaynak, Johnson'ın Downing Street'ten ayrıldığında bir gazetede yazması konusunda görüşmeler yapıldığını ve anlaşmada sona yaklaşıldığını söyledi.

TARAFLAR YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI
Başbakanlık Ofisi Downing Street, Johnson'a gazete tarafından bir rol teklif edilip edilmediği konusunda yorum yapmayı reddederken, Daily Mail sözcüsü yorum talebine yanıt vermedi.

Son aylarda Daily Mail, Partygate skandalı üzerinden yapılan eleştirilere karşın başbakanı net bir şekilde savunmuş, Johnson'ı eleştiren Muhafazakar milletvekillerine ise tepki göstermişti. Bu yakın ilişki ve tarafların yorum yapmaktan kaçınması, İngiliz basınında Johnson'ın teklifi kabul edebileceği yorumlarına neden oldu.

Johnson Daily Mail'e katılırsa, Daily Telegraph ile uzun süredir devam eden ilişkisi sona ermiş olacak.

SİYASETTEN ÖNCE GAZETEDE ÇALIŞIYORDU
New York'ta 19 Haziran 1964'te doğan Johnson, İngiltere'de siyasetçilerin yetiştiği iki önemli okul kabul edilen Eton Koleji ve ardından Oxford Üniversitesinde eğitim gördü.

Mezuniyetinin ardından The Times'ta gazetecilik kariyerine başlayan Johnson'ın, buradaki gazetecilik kariyeri kısa sürdü ve hazırladığı yalan haber nedeniyle işten kovuldu.

Daha sonra Daily Telegraph gazetesine geçen Johnson, 1989'da bu basın kuruluşunun Brüksel muhabiri oldu ve Avrupa Birliği (AB) karşıtlığı da bu dönemde imza attığı haberlerle kendini göstermeye başladı. Johnson, AB ile ilgili gerçek olmayan makaleleriyle de gündeme geldi.

Johnson, gazetecilik kariyerinde muhafazakar eğilimli Daily Telegraph'ın editör yardımcılığına ve Spectator dergisinin editörlüğüne kadar yükseldi.

GAZETECİLİKTEN SİYASETE
Boris Johnson'ın gazetecilikten siyasete uzanan kariyeri ise 2001'de Muhafazakar Parti milletvekili olarak seçilmesiyle başladı.

Johnson, daha sonra 2008'de Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016'ya kadar iki dönem bu görevi sürdürmeyi başardı. 2019'da ise Theresa May'in yerine geldi ve İngiltere Başbakanı oldu.

Ancak geçtiğimiz aylarda skandalların ardından partisi içinden tepkilerin gelmesi ve isifa dalgasının yaşanmasının ardından görevi bıraktığını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstifa eden Johnson eski mesleğine geri dönüyor Sonraki Haber >>

[Harun Tokak ] Anam

[Harun Tokak ] Anam

Hocafendi yıllar önce uyarmıştı...

Hocafendi yıllar önce uyarmıştı...

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:26:06