İstifa eden Morales'e o ülke kapılarını açtı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasının ardından yönetimdeki bürokratlar ülkelerini terk etmeye başladı.





tr.euronews'te yer alan habere göre Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 20 Bolivyalı devlet yetkilisinin kendilerine sığındığını, isterse Morales'e de sığınma hakkı vereceklerini duyurdu.





Twitter hesabından açıklama yapan Ebrard, "Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in sorumlu davranışını ve kendi halkını şiddete sürüklemek yerine istifa etmeyi seçmesini anlıyor ve dikkate alıyoruz" mesajını paylaştı.





Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen seçimlerin ardından sosyalist lider Evo Morales oyların yüzde 47,8'ini alarak ilk turun sonunda devlet başkanı seçilmiş ancak seçimlere hile karıştığını iddia eden muhaliflerle Morales tarafları arasında 3 haftayı aşkın süredir çatışmalar yaşanmıştı.





Bolivya'da istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, ülkedeki şiddet eylemlerini örgütleyen muhalif liderler Carlos Mesa ve Luis Fernando Camacho'nun, halka daha fazla zarar vermemesi için bu kararı aldığını belirtmiş, Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman'ın kendisinin istifasını istemesi çağrısını da darbe olarak nitelendirmişti.





Morales ayrıca ise evine saldırıldığını ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıklamıştı.





BM'den Bolivya'daki taraflara sükunet ve şeffaf seçim çağrısı







Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bolivya'da Devlet Başkanı Morales'in istifası başta olmak üzere yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara şiddetten kaçınma, maksimum itidal, şeffaf ve güvenilir seçimler düzenlenmesi çağrısında bulundu.





Mevcut krizin çözümü için şeffaf ve güvenilir seçimler düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Guterres, uluslararası hukuka ve insan hakları ilkelerine de saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.





Bolivya'da muhaliflerin seçimlerin iptal edilmesi çağrısı sonrası Devlet Başkanı Evo Morales tekrar sandığa gideceklerini söylemişti. Ancak muhalifler Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestolarını devam edeceğini açıklamıştı.