İstifa ettiği söylenen isim hakkında Milli Gazete'den çarpıcı iddia!

"GEL SEN YAP DEDİLER HERHALDE"





"İSTİFASINI ÇEKMECEYE ATTI"





NE OLMUŞTU?





Millî Gazete'nin yayın organı olarak Youtube üzerinden yayın yapan MG TV‘de Adnan Öksüz ile Ercan Özcan’ın sunumuyla yayınlanan ‘Manşet Masası’ programında bu ismin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu olduğunu açıkladı.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun göreve atanmadan önce Yeni Şafak gazetesinde Merkez Bankası’na eleştiriler yönelttiğini belirten Ercan Özcan, “Gel sen yap dediler herhalde. Bir önceki Merkez Bankası görevden alındı ve Şahap Kavcıoğlu göreve getirildi. Dolar, Kavcıoğlu’nun göreve geldiğinde 8 liranın altındaydı bugün nerdeyse iki katına geldi. Enflasyon rakamları zaten konuşmaya gerek yok. Her şey aldı başını gitti.” dedi.Fatih Altaylı 'teyit ettirdim' diyerek duyurdu: Türkiye'nin gündemindeki kurumun başkanı istifa ettiFatih Altaylı 'teyit ettirdim' diyerek duyurdu: Türkiye'nin gündemindeki kurumun başkanı istifa ettiÖzcan programda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun istifasını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye verdiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:“Nebati’nin Kavcıoğlu’nun istifasını çekmecesine attığı ve şimdilik istifanın dondurulduğu söyleniyor.”Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye’de son günlerde sık sık gündeme gelen bir kurumun başında yer alan ismin istifa ettiğini yazmıştı. Altaylı, istifanın henüz işleme konulmadığı için kurumun ismini vermediğini ifade ederek, “Bu istifanın kurumun bu ay göstereceği performansın bağlı olduğu kişi tarafından beğenilip beğenilmemesine bağlı olarak işleme koyulacağını veya koyulmayacağını zannediyorum” demişti.