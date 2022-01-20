Samanyolu Haber /Politika / İstifa ettiği söylenen isim hakkında Milli Gazete'den çarpıcı iddia! /20 Ocak 2022 09:33

İstifa ettiği söylenen isim hakkında Milli Gazete'den çarpıcı iddia!

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Teyit ettim, istifa etti" dediği ismin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu olduğu iddia edildi.

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Millî Gazete'nin yayın organı olarak Youtube üzerinden yayın yapan MG TV‘de Adnan Öksüz ile Ercan Özcan’ın sunumuyla yayınlanan ‘Manşet Masası’ programında bu ismin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu olduğunu açıkladı.

"GEL SEN YAP DEDİLER HERHALDE"

 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun göreve atanmadan önce Yeni Şafak gazetesinde Merkez Bankası’na eleştiriler yönelttiğini belirten Ercan Özcan, “Gel sen yap dediler herhalde. Bir önceki Merkez Bankası görevden alındı ve Şahap Kavcıoğlu göreve getirildi. Dolar, Kavcıoğlu’nun göreve geldiğinde 8 liranın altındaydı bugün nerdeyse iki katına geldi. Enflasyon rakamları zaten konuşmaya gerek yok. Her şey aldı başını gitti.” dedi.

Fatih Altaylı 'teyit ettirdim' diyerek duyurdu: Türkiye'nin gündemindeki kurumun başkanı istifa ettiFatih Altaylı 'teyit ettirdim' diyerek duyurdu: Türkiye'nin gündemindeki kurumun başkanı istifa etti

"İSTİFASINI ÇEKMECEYE ATTI"

 Özcan programda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun istifasını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye verdiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Nebati’nin Kavcıoğlu’nun istifasını çekmecesine attığı ve şimdilik istifanın dondurulduğu söyleniyor.”

NE OLMUŞTU?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye’de son günlerde sık sık gündeme gelen bir kurumun başında yer alan ismin istifa ettiğini yazmıştı. Altaylı, istifanın henüz işleme konulmadığı için kurumun ismini vermediğini ifade ederek, “Bu istifanın kurumun bu ay göstereceği performansın bağlı olduğu kişi tarafından beğenilip beğenilmemesine bağlı olarak işleme koyulacağını veya koyulmayacağını zannediyorum” demişti.

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