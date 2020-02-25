İstifa furyası devam ediyor

Oya, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.





Halil Oya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bilindiği üzere kuruluşundan bu yana görev aldığım partimden, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Kepez Belediyesi Meclis üyesi oldum."





Oya, "Meclis üyesi olduktan sonrası şahsıma karşı yapılan, ayak oyunları ve itibarsızlaştırma operasyonları sebebiyle bugün itibari ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa ederek bundan sonraki Kepez Belediyesi Meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğim." dedi.