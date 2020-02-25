Samanyolu Haber /Gündem / İstifa furyası devam ediyor /25 Şubat 2020 19:16

İstifa furyası devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) son yıllarda başlayan istifa furyası devam ediyor. İstifa haberi bu kez Antalya'dan geldi. Kepez Belediyesi'nin AKP Meclis Üyesi Halil Oya, "Bana karşı ayak oyunları yapılıyor." diyerek partisinden istifa etti.

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Oya, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Halil Oya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bilindiği üzere kuruluşundan bu yana görev aldığım partimden, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Kepez Belediyesi Meclis üyesi oldum."

Oya, "Meclis üyesi olduktan sonrası şahsıma karşı yapılan, ayak oyunları ve itibarsızlaştırma operasyonları sebebiyle bugün itibari ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa ederek bundan sonraki Kepez Belediyesi Meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğim." dedi.
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