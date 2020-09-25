İstifa iddiası doğru mu?

70 yaşına basan ve Rusya halkının en güvendiği siyasetçiler arasında yer alan Sergey Lavrov’un kendi isteğiyle “baş diplomat” görevinden ayrılmak istediği iddia edildi.





İddiayı aktaranlar, Lavrov’un artık yorulduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den “affını istediği”, bu konuda yakın zamanda bir görev değişikliğinin sürpriz olmayacağını vurguladı.





"PUTİN İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİR"





Türkrus internet sitesinin haberine göre; Lavrov’un tamamen emekliye ayrılmayacak, büyük ihtimalle Federasyon Konseyi’nde yeni bir düzenleme ile “ömürboyu senatör” unvanı alacak. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Putin ile çalışmaya devam edebileceği de belirtiliyor.





Ayrıca Lavrov ile birlikte, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın da görevinden ayrılacağı iddia ediliyor.





LAVROV'UN HALEFİ KİM OLACAK?





Rusya’nın haber radyosu “Ekho Moskvı”nın (Moskova’nın Yankısı) “kulağı delik ve inanılırlığı yüksek” Genel Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov tarafından sosyal medyada paylaşılınca ciddiye alınmaya başlandı.





Venediktov, Lavrov'un Federasyon Konseyi'ne transferinin mümkün olduğu ve onun yerine Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı Sergey Narışkin'in geleceği iddiaları için, "İmkânsız değil.” dedi.