Samanyolu Haber /Gündem / İstifa kararı öncesi Soylu ile Sağlık Bakanı Koca ciddi tartışmış /14 Nisan 2020 09:13

İstifa kararı öncesi Soylu ile Sağlık Bakanı Koca ciddi tartışmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın arasında cumartesi günü ciddi bir tartışma yaşandığını iddia edildi

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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın arasında cumartesi günü ciddi bir tartışma yaşandığını öne sürdü. 


Fırat, "10 Nisan günü 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta gece saat 24.00’ten sonra sokağa çıkma yasağının açıklanması karmaşa yaratmış, özellikle açıklamanın yöntemi, açıklamayla genelge arasındaki saat farkı tartışma yaratmıştı. Edindiğim bilgiye göre, cumartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında telefonda ciddi bir tartışma oldu. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a verdiği demeçte 'Eleştirileri aldım, kabul ettim' diyen Süleyman Soylu’nun süreçte eleştiri ve hakaretlere karşı kabine içinden destek alamaması kendisini kırdı." düşüncesini dile getirdi.

Fırat, "Benzer süreci, yani 'yalnız kalma' sürecini CHP’li belediyelerin yardımlarına el konulması kararında da yaşamıştı. Pazar sabahı kendisine çok yakın bazı isimlerle istifa kararını paylaştı. Bir kaynağım, 'Oflu ve fevri bir damarı var. Ancak birkaç gündür bir anlamda travma yaşıyordu, kendisini suçluyor, yalnız bırakıldığını düşünüyordu' dedi. Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı ve istifa düşüncesini iletti. Erdoğan, 'İşine bak' diyerek konuyu kapatmak istedi. Soylu sosyal medyaya istifa açıklamasını koyunca ortalık karıştı." görüşünü savundu. 
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