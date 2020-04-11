İstifa krizi aşıldı mı?

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağının gece açıklanmasının, Bilim Kurulu'nda bazı isimleri istifanın eşiğine getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa kararı alan üyeleri ikna etmesi ile geçici kriz aşıldı.





Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı kararını iki saat önce açıklamasının Koronavirüs Bilim Kurulu'nda infiale sebep olduğu belirtiliyor.





Yasağın duyulduğu ilk anda itibaren insanların maskesiz ve eldivensiz bir şekilde sokağa çıkarak market ve fırınlara akın etmesi sebebiyle sosyal mesafenin ortadan kalkması Bilim Kurulu'nda bazı üyeleri istifanın eşiğine getirdi.





SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DA RAHATSIZ





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin son dakikada ilan ettiği yasağın Bilim Kurulu'nda bazı üyeleri istifa noktasına getirdiği kaydedildi. İstifa krizi Sağlık Bakanı Koca'nın devreye girmesi ile aşılabildi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu'nda toplam 31 üye görev üstlendi.





Koca'nın da sokağa çıkma yasağının ilan ediliş şeklinden ve akabinde insanların sokağa dökülmesinden rahatsız olduğu belirtildi.





Edinilen bilgiye göre istifa kararı alan Bilim Kurulu üyeleri sokağa çıkma yasağının iki saat önceden duyurulması sebebiyle halkın market, büfe, fırın ve benzin istasyonlarına yığılması bugüne kadar salgına karşı verilen mücadeleye darbe vurdu.





"GÖRÜNTÜLER ÇOK VAHİM, BUNUN ACISINI ÇEKECEĞİZ"





İstifa noktasına gelen üyelerin, "İstifa ederseniz, Türkiye'yi Koronavirüs'e karşı mücadelesinde yalnız bırakmakla anılırsınız." denilerek ikna edildiği iddia edildi.





Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İyi gidiyorduk, fakat bugünkü karar sonrası sokağa taşan insanların etkilerini maalesef bir kaç hafta sonra acı şekilde yaşayacağız. Gelen görüntüler çok vahim. Gerçekten çok üzgünüm.” ifadelerini kullanmıştı.