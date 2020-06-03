İstifa depremi

2 milyardan fazla kullanıcısı ile "dünyanın en büyük sosyal medya ağı" diye nitelendirilen Facebook'un genel müdürü (CEO) Mark Zuckerberg kendi yöneticileri ve çalışanları ile karşı karşıya geldi.





Zuckerberg, siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesi ile başlayan protestolar hakkında kışkırtıcı paylaşımlarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’a karşı sessiz kalması eleştiriliyor.





Floyd, ABD’nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken bir polis tarafından öldürülmüştü. Otopsi raporuna göre Floyd “boynuna yapılan baskıya bağlı sebeplerle nefes alamadığı için hayatını kaybetmişti.





TWITTER UYARI GETİRİRKEN, FACEBOOK SESSİZ!





Twitter, Trump’ın protestoculara karşı sert mesajlarına uyarı etiketi koymaya devam ederken, Facebook şu ana kadar sessiz kaldı. Söz konusu tavır bazı çalışanların Zuckerberg’e karşı cephe almasına sebep oldu.





LinkedIn profiline göre 2019 yılı haziran ayından beri Facebook'ta yazılım mühendisi olan Timothy Aveni, hem LinkedIn hem de Facebook'tan yaptığı paylaşımda, şirketteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.





Aveni, “Facebook'un ABD Başkanı’nın Amerikan halkını radikalleştirmeyi amaçlayan bağnaz mesajlarına karşı hareket etmeyi reddetmesinin arkasında duramam." diyen konuştu.





Aveni, “Ülkem için korkuyorum ve şirketimin gittikçe tehlikeli hale gelen statükoya meydan okumak için hiçbir şey yapmadığını görüyorum.” ifadelerini kullandı.





"ZUCKERBERG BAHANELER SIRALAYACAK"





Aveni şöyle devam etti: “Zuckerberg, bize her zaman şiddet içerikli paylaşımlar karşısında kesin çizgilerimiz olacağını söyledi, ancak cuma günü bunun bir yalan olduğunu bize gösterdi. Facebook, Trump’ın kışkırtıcı mesajlarına karşı harekete geçmemek için bahaneler üretmeye devam edecek.”





Facebook’un politikalarına karşı tepki olarak istifa eden tek kişi Aveni değil.





2018 yılı temmuz ayından beri sosyal medya devinde çalışan Owen Anderson da şahsi Twitter hesabında, “Bugün itibarıyla artık bir Facebook çalışanı olmadığımı duyurmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.





Facebook’un söz konusu istifalara dair herhangi bir beyanda bulunmadı.