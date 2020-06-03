Samanyolu Haber /Teknoloji / İstifa depremi /03 Haziran 2020 13:29

İstifa depremi

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, büyük bir krizle karşı karşıya.

SHABER3.COM

2 milyardan fazla kullanıcısı ile "dünyanın en büyük sosyal medya ağı" diye nitelendirilen Facebook'un genel müdürü (CEO) Mark Zuckerberg kendi yöneticileri ve çalışanları ile karşı karşıya geldi. 

Zuckerberg, siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesi ile başlayan protestolar hakkında kışkırtıcı paylaşımlarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’a karşı sessiz kalması eleştiriliyor. 

Floyd, ABD’nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken bir polis tarafından öldürülmüştü. Otopsi raporuna göre Floyd “boynuna yapılan baskıya bağlı sebeplerle nefes alamadığı için hayatını kaybetmişti.

TWITTER UYARI GETİRİRKEN, FACEBOOK SESSİZ!

Twitter, Trump’ın protestoculara karşı sert mesajlarına uyarı etiketi koymaya devam ederken, Facebook şu ana kadar sessiz kaldı. Söz konusu tavır bazı çalışanların Zuckerberg’e karşı cephe almasına sebep oldu. 

LinkedIn profiline göre 2019 yılı haziran ayından beri Facebook'ta yazılım mühendisi olan Timothy Aveni, hem LinkedIn hem de Facebook'tan yaptığı paylaşımda, şirketteki görevinden istifa ettiğini açıkladı. 

Aveni, “Facebook'un ABD Başkanı’nın Amerikan halkını radikalleştirmeyi amaçlayan bağnaz mesajlarına karşı hareket etmeyi reddetmesinin arkasında duramam." diyen konuştu.

Aveni, “Ülkem için korkuyorum ve şirketimin gittikçe tehlikeli hale gelen statükoya meydan okumak için hiçbir şey yapmadığını görüyorum.” ifadelerini kullandı.

"ZUCKERBERG BAHANELER SIRALAYACAK"

Aveni şöyle devam etti: “Zuckerberg, bize her zaman şiddet içerikli paylaşımlar karşısında kesin çizgilerimiz olacağını söyledi, ancak cuma günü bunun bir yalan olduğunu bize gösterdi. Facebook, Trump’ın kışkırtıcı mesajlarına karşı harekete geçmemek için bahaneler üretmeye devam edecek.”

Facebook’un politikalarına karşı tepki olarak istifa eden tek kişi Aveni değil. 

2018 yılı temmuz ayından beri sosyal medya devinde çalışan Owen Anderson da şahsi Twitter hesabında, “Bugün itibarıyla artık bir Facebook çalışanı olmadığımı duyurmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Facebook’un söz konusu istifalara dair herhangi bir beyanda bulunmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstifa depremi Sonraki Haber >>

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Gazeteci Öztaş’ın annesi hasretini anlattı

Gazeteci Öztaş’ın annesi hasretini anlattı

''Köprüyü geçen binlerce kişi Anadolu toprağını öpüp geri dönüyordu...''

''Köprüyü geçen binlerce kişi Anadolu toprağını öpüp geri dönüyordu...''

Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu

Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu

Muhabir sordu... Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı!

Muhabir sordu... Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı!

New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak!

New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak!

Ergenekon sanığına jet tutuklama

Ergenekon sanığına jet tutuklama

Bez alacak parası yok, Ama AKP'ye oy veriyor

Bez alacak parası yok, Ama AKP'ye oy veriyor

Yamaç paraşütü yaparken ilginç kaza

Yamaç paraşütü yaparken ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:06:14