İstifa sessizliği

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medyadan istifasını açıklaması Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.





Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak, dün akşam saat 19.00 civarında Instagram’dan yaptığı duyuruda “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım” ifadelerini kullanıldı.





Albayrak’ın istifasının kabul edilip edilmediği henüz net değil.





AKP’den bir çok milletvekili istifanın kabul edilmemesi yönünde taleplerini sosyal medyadan iletirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı.





Albayrak’ın sıklıkla kullandığı Twitter hesabına ulaşılamazken Instagram hesabındaki paylaşım hâlâ yerinde duruyor.





Hesabın siber saldırı sonrasında ele geçirildiğine yönelik iddialar için de bir açıklama yapılmadı.





Ankara kulislerinde çok sayıda iddia ortaya atılırken, piyasalar istifaya ilişkin resmi bir duyuru bekliyor.



