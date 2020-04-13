İstifa ve reddedilmesi: Soylu kazandı ,Pelikan kaybetti

10 Nisan Cuma akşamı, iki günlük sokağa çıkma yasağı kararının, uygulamaya sadece iki saat kala kamuoyuna duyurulmasından kaynaklı olarak yaşanan izdiham görüntüleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Süleyman Soylu'nun bu kararı almasında, Bilim Kurulu'nun bazı üyelerinin ve parti içinden önemli bazı isimlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da iletilen, "Haftalardır verilen emekler boşa gitti" tepkilerinin etkili olduğu konuşuluyor. Tepkiler ve yansımaları üzerine istifa ettiğini Twitter hesabından duyuran Soylu'nun bu kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesi, "İstifa kararını Erdoğan'a danışmadan aldı, krizden güçlenerek çıktı" yorumlarına yol açtı.

T24.com'da Sosylu'nun istifası ile ilgili bir kulis yayınlandı AKP'nin yükseliş döneminde rol alan bazı isimlerin, özellikle teşkilatlarda görev yapmış eski yöneticilerin partideki yükselişinden rahatsız oldukları Süleyman Soylu, bugün (12 Nisan 2020 Pazar) akşam saatlerinde sürpriz bir biçimde İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti. Uzun süredir parti içindeki iktidar mücadelesinin en önemli isimlerinden birisi olarak gösterilen, hem Erdoğan'ın hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin desteğiyle etki alanını günden güne genişleten Soylu'yu istifa noktasına, cuma akşamı yaşanan "sokağa çıkma yasağı izdihamı"na ilişkin görüntüler getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'la gergin ilişkileri daha önce kamuoyuna yansıyan Soylu'nun istifasında, daha önce Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık'tan istifasında rol oynayan "Pelikan" adıyla bilinen grubun da etkili olduğu iddiası, kulislerde öne sürüldü. Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesinin, "Berat Albayrak cephesine karşı Soylu'nun elini güçlendirdiği" de kulislerde öne sürülen iddialar arasında.





Önce arkasında durdu Süleyman Soylu, 31 ile ilişkin iki günlük sokağa çıkma yasağı kararının sadece iki saat kala açıklanması üzerine on binlerce kişinin salgın riskini hiçe sayarak marketlere akın etmesi, salgının en yaygın olduğu İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bile bilgi verilmemesi, yasağın istisna kapsamının -basılmış gazetelerin bile dağıtılamaması gibi nedenlerle- eleştirilmesi üzerine tepkilere muhatap oldu.

Sokağa çıkma yasağının İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü genelgesiyle geç saatlerde ilan edilmesinden kaynaklı olarak yaşanan izdiham görüntüleri nedeniyle hemen o akşam açıklama yapan Soylu, kararı savunurken NTV'ye şunları söyledi:



"İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır. Bu süreçte dört temel meseleyi gözümüzün önünden kaçırmadık. Birincisi kamu düzeninin sağlanması, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması ve sürdürülebilmesi, üçüncüsü üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi, dördüncüsü sosyal mesafe ve sosyal izolasyon."





"Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla…"

"Daha önce 65 yaş üzerindeki ve 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. 31 ile giriş-çıkış sınırlandı. Gelinen noktada, tüm veriler göz önüne alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Sağlık Bakanlığı ile değerlendirerek, hafta sonu için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu saatte sokakta Türkiye'de açık olan yerler çok az olduğu için çok doğal olarak milletimizin telaşı var. Ben bunu normal karşılıyorum ama bu telaşa da gerek yok. Çünkü yarın (cumartesi) fırınlar açık. Kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler, genelgemizde bu açık. Su açık. Sadece marketler açık değil. Türkiye, çok uzun zamandan beri bizim 'evde kal' çağrılarımıza uymaktadır. Zaten evde gerekli tedarikler söz konusudur."





"Diğer ülkelere bakıldı"

Soylu, ertesi gün, Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı açıklamada da, yoğun tepkielere neden olan uygulamanın arkasında durdu. Soylu, "Yasak kararını açıklayan ülkelerin hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz? Tecrübe önümüzde, erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı? Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kâğıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu? İtalya sokağa çıkma yasağını hangi saatte ilan etmiş, hiç baktınız mı?" dedi.





Sarıkaya, Soylu'nun, "önceki gece yarısı 1-1,5 saat içinde marketlere akın eden insan sayısının da öyle abartılacak boyutta olmadığını" söylediğini aktardı. Soylu, Sarıkaya'ya "Bunu tespit edebiliyoruz, 250 bin kadar insan hareketi görüldü, o da kısa sürede durdu" açıklamasını yaptı.