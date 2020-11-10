'İstifadan Erdoğan’ın haberi yoktu; Erdoğan’a ve partiye ciddi zarar verdi'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının etkileri devam ediyor. AKP için sızan yeni bilgiler, krizin boyutuna dair dikkat çeken bilgiler veriyor.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Albayrak’ın istifası ile ilgili kapsamlı bir haber hazırlarken, ajansa konuşan AKP’li yetkililer yaşananları yorumladı.





İsmini açıklamayan bir AKP’li yetkili, “Bu şekilde bir istifa hem Erdoğan’a hem de partiye ciddi zarar verdi. Erdoğan, Berat beye çok büyük yatırım yaptı. Onun için birçok bakan ve bürokratı üzdü. Günün sonunda Erdoğan onu partinin başına getirecektir” yorumunu yaptı.





Reuters’a konuşan üç kaynak hafta sonu yaşananların istifaya giden süreçte kritik rol oynadığını iddia etti.





Ekonomi bakanlığında görevli bir yetkili, “Merkez Bankası’na atanan kişi Albayrak’ın birlikte çalışabileceği biri değildi, aynı ekonomik görüşe sahip değillerdi” dedi.





Reuters’a konuşan bir diğer üst düzey yetkili de, Albayrak’ın gidişinin kabinede ve cumhurbaşkanlığı yetkililerinde geniş çaplı bir değişimi tetikleyebileceğini öne sürdü.





HABERİ VAR MIYDI?

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya ise, Erdoğan’ın Albayrak'ın istifasından haberdar olup olmadığı sorusuna, "Olduğunu sanmıyoruz" yanıtını aldığını yazdı.





Sarıkaya, bugünkü yazısında "İstifanın içeriğine girmeyeceğim, çünkü çok sayıda spekülasyon dolaşıyor, hangisinin gerçek olduğuna ilişkin kesin bir veri de sunulamıyor. Ancak nedeni konusunda bir gerçek var ki o da eski Bakan Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilmesi" dedi.





Sarıkaya, "Peki, 'Cumhurbaşkanı’nın istifadan önceden bilgisi var mıydı?' sorusuna gelen yanıt da kısaca 'Olduğunu sanmıyoruz…' yönünde oldu. Dikkat çeken de Soylu’nun istifası sonrası partinin neredeyse tamamı geri alması için mesaj yayınlarken, bu kez kabine ve partinin MYK’sından tek bir mesaj gelmedi. Cumhurbaşkanı da dün 26 saat kadar sonra istifayı kabul ettiğini İletişim Başkanlığı aracılığıyla duyurdu. Şurası açık ki Albayrak, görevden affını istemedi, görevine devam etmeme kararı aldığını açıkladı, oldukça da sitem dolu mesajlara yer verdi" ifadesini kullandı.