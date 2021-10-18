‘İstifalar arttı, hastalara bakacak doktor kalmadı’

İSTİFALAR ARAŞTIRILSIN
“Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde randevu aralıkları 5 dakikaya düşürüldü. Bu kadar kısa sürede nitelikli sağlık hizmeti sunulması ve alınması mümkün değil. Bu kadar kısa sürede tanı-tedavi düzenlenmesi hata riskini artıracak. Bu durum hekim -hasta ilişkisine zarar verecek, sağlıkta şiddeti artıracak. Şiddet, sağlık çalışanlarının hali hazırda en büyük sorunlarından biri. 2020 yılında 12 bine yakın beyaz kod verildi. Hekimler art arda istifa ediyor. Kimi hastanelerimizde istifalar nedeniyle hasta muayene edecek hekim kalmadı. Sağlık çalışanlarının istifaları hatta intiharlarının arkasındaki nedenler araştırılmalı, fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için gerekli düzenlemeler yapılmalı.”
“ONUR KIRICI ÜCRETLERE SON VERİLSİN”
Derya Uğur, sağlık çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı: “Performans, ek ödeme sistemine son verilmeli. Adil dağıtılmayan, kimilerine hiç dağıtılmayan, kimilerine onur kırıcı bir şekilde 3 TL, 5 TL gibi ödeme yapılan ek ödeme sistemine son verilmeli. Tüm sağlık çalışanlarının aylık maaşlarının asgarisi yoksulluk sınırı taban alınarak belirlenmeli. Tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, kademeli ek gösterge artışı yapılmalı. Covid-19 ivedilikle meslek hastalığı sayılmalı. Personel açığı kadrolu, güvenceli çalışma biçimi ile kapatılmalı. Personel açığının giderilmesi için bir an önce atama yapılmalı. Sağlık emekçileri arasında farklı çalışma biçimlerine son verilmeli; kadrolu, güvenceli çalışmaları sağlanmalı.