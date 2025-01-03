Samanyolu Haber /Gündem / 'İstifaları Akşener mi organize ediyor?' Özel kalemindeki üç kişi TRT’de işe başladı /03 Ocak 2025 19:14

'İstifaları Akşener mi organize ediyor?' Özel kalemindeki üç kişi TRT’de işe başladı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in özel kaleminde görevli üç kişinin TRT'de işe başladığını belirterek, "İyi Parti’den istifaları Meral Akşener mi organize ediyor." dedi.

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Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV’de sunduğu Yeni Bir Sabah programında İyi Parti’den istifa eden ve AKP’ye geçeceği konuşulan Kürşad Zorlu için eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bazı açıklamalarını aktardı. Akşener’in Zorlu’yu görevlendirirken kendisine yapılan uyarıya “Kürşad’ın gözü Bahçeli’nin koltuğundaydı, şimdi benim koltuğumda da gözü olacak ama sen merak etme ben her şeyi kontrol altına aldım” dediğini aktaran Küçükkaya, “İyi Parti’den istifaları Meral Akşener mi organize ediyor?” sorusunu gündeme getirdi. Küçükkaya ayrıca, Akşener’in parti liderliğinden ayrılmasından sonra özel kalemindeki isimlerin de TRT’ye girdiklerine dikkati çekti.

ZORLU PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Eski İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Zorlu, “8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. İyi Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum” ifadelerini kullandı.

“EVET AK PARTİ’YE GİDİYORLAR”

Kürşad Zorlu’nun AKP’ye geçeceği iddiası konuşulurken, İsmail Küçükkaya konuyla ilgili bugün şunları kaydetti:
“Ben dün Kürşad Zorlu’yu aradım, telefonlar kapalı, ikinci telefonu var o da kapalı. Bunu en iyi kim bilir dedim, iki kişiyle daha konuştum, evet Ak Partiye gidiyorlar dedi. Bir iki daha var dedim, hem o gazeteci olduğu için daha iyi bilir Murat İde’yi aradım. Doğrudur dedi. Laf lafı açtı, dedi ki ‘Ben Kürşad Zorlu’yu iyi Parti sözcüsü olarak atadığı gün dedim ki, emin misiniz efendim tamam başka partilere gitti orayı zorladı olmadı bize geldi güzel ama parti sözcüsü yapmak… Merak etme diyor Meral Akşener.’

“ÖZEL KALEMİNDEKİ İSİMLER TRT’YE GİRMİŞLER”

Bu arada öğrendiğim bir bilgiyi daha aktarayım. Meral Akşener’in özel kalemindeki isimler de TRT’ye girmişler, 3 ayrı isim. Meral Akşener bütün arkadaşlarını kolluyor.

Neyse Meral Akşener orada demiş ki, ‘Devlet Bey çok rahatlamıştır şimdi, çünkü Kürşad’ın gözü Bahçeli’nin koltuğundaydı’ demiş. ‘Şimdi benim koltuğumda da gözü olacak ama sen merak etme ben her şeyi kontrol altına aldım’ demiş.

Bu gelişmeleri irdeleyince bu İyi Parti’den istifaları Meral Akşener mi organize ediyor, AK Parti’ye birlikte mi gidecekler? Bilmiyorum doğrusu, kaynaklardan sormadım. Ama bütün bu gelişmeler son derece manidar.”
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