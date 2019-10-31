İstifasını noterden gönderdi

Doğan Grubu'nun 2018 yılı mart ayında Demirören Holding'e sattığı Hürriyet gazetesinde eve tebligat yoluyla işten çıkarılan gazetecilerin sayısı 39'a yükseldi.





22 Mayıs 2018'de genel yayın yönetmenliği koltuğunu Fikret Bila'dan devralan Vahap Munyar bugün gazete yönetimine istifasını noter aracılığıyla gönderdi.







İKİ GÜNDE 39 GAZETECİ DAHA İŞSİZ KALDI





Demirören'e geçmesi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzuna gönüllü dahil olan Hürriyet gazetesinde dün eve tebligat yoluyla işten çıkarılmalar başlamış, sayının 39'a yükseldiği bildirilmişti.





Gazete yönetiminin sendikalı gazetecileri işten çıkardığı ve toplu-iş sözleşmesi yapılabilmesini engellemek istediği iddia edildi.





İşten çıkarmalardan gazetenin genel yayın yönetmeni Vahap Munyar'ın haberi olmadığı iddia edilmişti.





Vahap Munyar, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı seyahatlerinde kullandığı uçakta Erdoğan'a eşlik eden gazeteciler arasındaydı.





VAHAP MUNYAR KİMDİR?





Vahap Munyar, 1958 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1980’de İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu (şimdiki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi.





Üniversitede öğrenciliği sırasında, 1978’de bir arşivde gazete keserek mesleğe ilk adımı attı. 1979’da Anka Ajansı’nın İstanbul ofisine geçti.





1984’te Hürriyet gazetesi ekonomi servisine muhabir olarak girdi. 1987 yılında yeni kurulan Söz gazetesinin dört yazı işleri müdüründen biri oldu. Aynı yılın kasım ayında geçtiği Milliyet gazetesi ekonomi servisinde beş yıl görev yaptı.





15 YIL EKONOMİ SAYFALARININ EDİTÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ





1992 yılında Hürriyet’e ekonomi müdür yardımcısı olarak geri döndü. Sonra Hürriyet'te ekonomi müdürü oldu. Bu görevini 15 yıl aralıksız sürdürdükten sonra köşe yazarlığına devam etti.





Munyar, meslektaşı Emine Munyar’la evli ve bir çocuk babası. Munyar, 2002 yılından bu yana yönetiminde bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) halen başkanvekili olarak görev yapıyor.