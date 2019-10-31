Samanyolu Haber /Medya / İstifasını noterden gönderdi /31 Ekim 2019 18:04

İstifasını noterden gönderdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yakın işadamlarından Yıldırım Demirören'e ait Hürriyet gazetesinde iki günde 50'ye yakın gazetecinin işine son verildi. Tenkisat kararının kendisinden habersiz alınmasına tepki gösteren Vahap Munyar genel yayın yönetmenliği görevinden istifa etti. Munyar kararını noter vasıtası ile beyan etti.

SHABER3.COM

Doğan Grubu'nun 2018 yılı mart ayında Demirören Holding'e sattığı Hürriyet gazetesinde eve tebligat yoluyla işten çıkarılan gazetecilerin sayısı 39'a yükseldi. 

22 Mayıs 2018'de genel yayın yönetmenliği koltuğunu Fikret Bila'dan devralan Vahap Munyar bugün gazete yönetimine istifasını noter aracılığıyla gönderdi. 

İKİ GÜNDE 39 GAZETECİ DAHA İŞSİZ KALDI

Demirören'e geçmesi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzuna gönüllü dahil olan Hürriyet gazetesinde dün eve tebligat yoluyla işten çıkarılmalar başlamış, sayının 39'a yükseldiği bildirilmişti. 

Gazete yönetiminin sendikalı gazetecileri işten çıkardığı ve toplu-iş sözleşmesi yapılabilmesini engellemek istediği iddia edildi. 

İşten çıkarmalardan gazetenin genel yayın yönetmeni Vahap Munyar'ın haberi olmadığı iddia edilmişti.

Vahap Munyar, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı seyahatlerinde kullandığı uçakta Erdoğan'a eşlik eden gazeteciler arasındaydı. 

VAHAP MUNYAR KİMDİR?

Vahap Munyar, 1958 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1980’de İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu (şimdiki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi. 

Üniversitede öğrenciliği sırasında, 1978’de bir arşivde gazete keserek mesleğe ilk adımı attı. 1979’da Anka Ajansı’nın İstanbul ofisine geçti.

1984’te Hürriyet gazetesi ekonomi servisine muhabir olarak girdi. 1987 yılında yeni kurulan Söz gazetesinin dört yazı işleri müdüründen biri oldu. Aynı yılın kasım ayında geçtiği Milliyet gazetesi ekonomi servisinde beş yıl görev yaptı.

15 YIL EKONOMİ SAYFALARININ EDİTÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ

1992 yılında Hürriyet’e ekonomi müdür yardımcısı olarak geri döndü. Sonra Hürriyet'te ekonomi müdürü oldu. Bu görevini 15 yıl aralıksız sürdürdükten sonra köşe yazarlığına devam etti.

Munyar, meslektaşı Emine Munyar’la evli ve bir çocuk babası. Munyar, 2002 yılından bu yana yönetiminde bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) halen başkanvekili olarak görev yapıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstifasını noterden gönderdi Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Yurtları yıkılan cemaat mensupları: Ne istiyorsunuz bizden!

Yurtları yıkılan cemaat mensupları: Ne istiyorsunuz bizden!

Polis memuru kaçan sürücüyü böyle durdurdu!

Polis memuru kaçan sürücüyü böyle durdurdu!

ABD'de Demokratların başkan aday adayı: Erdoğan IŞİD'i destekleyen megalomanyak

ABD'de Demokratların başkan aday adayı: Erdoğan IŞİD'i destekleyen megalomanyak

Erdoğan’dan suikast mesajı: 'Yakında müjdelerimiz olacak' sözüyle kimleri kastetti?

Erdoğan’dan suikast mesajı: 'Yakında müjdelerimiz olacak' sözüyle kimleri kastetti?

Bağdadi operasyonun ilk görüntüleri

Bağdadi operasyonun ilk görüntüleri

AKP'de üst düzey ilk istifa!

AKP'de üst düzey ilk istifa!

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

Derbi maçı sonrası ortalık karıştı

Derbi maçı sonrası ortalık karıştı

“Sakız Adası’nda kalan ciğerparelerimiz”

“Sakız Adası’nda kalan ciğerparelerimiz”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:51:04