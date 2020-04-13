Samanyolu Haber /Gündem / İstifayı anlamak için önemli bir gösterge: Destursuz gidemezsin... /13 Nisan 2020 14:37

İstifayı anlamak için önemli bir gösterge: Destursuz gidemezsin...

Süleyman Soylu'nun istifasının geri çevrilip görevine geri dönmesi tartışılırken herkes yaşananları anlamaya çalışıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLU HABER- Kimileri Cuma akşamı alınan kararın hükümeti yıpratmaması için danışıklı bir dövüş olduğunu düşünürken kimileri de bunun güç mücadelesinin bir parçası olduğu görüşünde. 

Bazı AKP'lilere göreyse konu Cumhurbaşkanı'ndan rol çalma çabası.

Bunlardan biri de AKP Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam...
Çam Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Sn. Süleyman Soylu’yu tabanımız sevmişti. Ancak, başarının nereden geldiğini, imkan&yetkileri kimin verdiğini, liderimiz Sn. @RTErdogan’ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı.Şayet liderinden destursuz ayrılır ise, bu muhabbeti yitirir; Kardeşane hatırlatmak istedim!#RTErdogan" diye yazdı.


"O GETİRİR, O GÖTÜRÜR"
Bu yaklaşıma göre Erdoğan istemezse görev bile bırakılamaz, o getirir, o götürür. Bu örnekten yola çıkılarak akıllara 2015'te Hakan Fidan'ın MİT müsteşarlığından istifa ederek o dönem Davutoğlu idaresindeki AKP'den milletvekili olma çabası geldi. 
Fidan 7 Haziran 2015 milletvekilliği seçimleri öncesi Erdoğan'dan izinsiz olarak görevi bırakmış ardından bir anda hedefe konulmuştu. Erdoğan'ın kamuoyuna açık şekilde Fidan'a yönelik tavır almasının ardından Fidan, Erdoğan'dan özür dilemiş, konu kapanmış ve MİT müsteşarlığı'na devam kararı çıkmıştı.



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