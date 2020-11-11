İstifayla Ergenekon-MHP-AKP savaşı su yüzüne çıktı...

Berat Albayrak istifasında at izinin iti izine karıştığını söylerken neyi kast etmişti. ArtiGerçek.com yazarı Ahmet Nesin 'Ergenekon-MHP-AKP kavgasında kılıçlar' çekildi.





İşte Nesin'in ArtıGerçek.com 'da yayınlanan köşe yazısında yaptığı analiz :









Herkes aynı şeyi konuşuyor, Berat Albayrak'ın istifa tarzını kimse beğenmedi, Instagram'dan istifa mı olurmuş, insan istifa ettiğinde daha ciddi istifa dilekçesi yazar yada basın toplantısı düzenlermiş falan filan. Yada hükümetin başı artık bakanından memnun değildir veya görevden aldığını açıklar yada istifa etmesi gerektiğini bakana söyler ve işler o şekilde devam eder, herkes bakanın yalandan istifa etiğini zanneder, oysa herkes gerçeği biliyordur.





Bütün bu saydıklarım resmi işlerdir, içinde belki az da olsa kırgınlık vardır ama tepki yoktur. Esasında kimi zaman maçtan alınan futbolcuların tepkisi kadardır, hâlâ takımın oyuncusu olduğundan kırgınlık hemen geçer ve sonraki maç hedeflenir. Görevden alınan bakanları da parti yada meclis içinde bir görev mutlaka bekler ve çoğunlukla başkan yada yardımcısı olurlar.





Peki, Berat Albayrak'ın istifası resmi bir istifa mı, hayır değil ve öyle olmadığı için de bir isyan bayrağı açmış gibi Instagram'dan yapılıyor. Bu bir anlamda da Albayrak'ın bu hükümeti ne kadar ciddiye aldığının bir işareti, Albayrak bir anlamda “Size bu kadarı fazla bile” demeye getiriyor.





Geçmişe gidelim, yani bu hükümet içinde geçmişe gidelim, içişleri bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğinde, istifa mektubu hemen televizyonlarda konuşulmaya başlandı, gazeteler internet sitelerinden anında haberi duyurdular ve 2,5 saat sonra istifanın Recep Tamam Erdoğan tarafından kabul edilmediği açıklandı. Berat Albayrak'ın istifasında başta CNN ve Hürriyet Gazetesi olmak üzere haberi 25 saat vermediler. Hiçbir hükümet ve AKP yetkilisi konuşmadı, Ömer Çelik de toplantı sonrası ancak sorulan soruya cevap verdi, toplantıda konuşulmadığını ima etti.





Peki, bu konuda kim konuştu, geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan eski ülkücü ve katil Alaattin Çakıcı. Anımsayanlarınız olacaktır, Çakıcı'nın geçen gün bir fotoğrafı yayınlandı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken'le. O zaman bunun bir Ergenekon fotoğrafı olduğunu, bu fotoğrafta eksik olanın Süleyman Soylu ve Erdoğan'ı korkutmak amaçlı olduğunu yazmıştım. Evet, bu istifaya bitek Çakıcı tepki gösterdi ve üstüne vazifeymiş gibi cevap verdi:













Eski bakan Berat Albayrak istifasında at izinin iti izine karıştığını söylerken aynen de bu grubu, yani Ergenekon ve Erdoğan'ı kastediyor. Albayrak resmi yoldan istifa etmiyor, çünkü bu hükümeti yada devleti kayınpederi Erdoğan'ın yönetmediğini biliyor ve karşısında resmi bir muhatap olmadığını beyan ediyor bir anlamda.





İş sonrasında daha da ilginç noktaya geliyor ve (En azından ben yazıyı yazarken) sadece içişleri bakanı Süleyman Soylu sözüm ona bakanın istifasına yanıt veriyor bakan olarak. Diğer bakanlardan tık yok.





Bu beklenmedik çıkış, yani Ergenekon-MHP-AKP kavgasında kılıçlar Berat Albayrak tarafından çekildi. Du bakali n'olcek?