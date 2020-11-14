Samanyolu Haber /Dünya / İstihbarat şefi gözaltında /14 Kasım 2020 21:13

İstihbarat şefi gözaltında

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nin eski başkanı ve muhalif "Rodina" partisinin lideri Artur Vanetsyan, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik suikast hazırlığında olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

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Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nin eski başkanı Artur Vanetsyan'ın avukatı Lusine Saakyan, müvekkilinin Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik suikast hazırlığında olduğu şüphesi ile gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı haberine Facebook'tan duyuran Saakyan, "Vanetsyan, Ulusal Güvenlik Servisi Soruşturma Dairesine davet edildi ve 'Silahların yasadışı edinimi, satışı ve taşınması', 'İktidar gaspına hazırlık', "Devlet adamı, siyasetçi veya kamuya mal olmuş kişilere yönelik tasarlanmış organize suikast hazırlığı' maddelerine göre eylemde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

"PAŞİNYAN SİYASİ MUHALİFLERİNİ SUSTURMAK İSTİYOR"

Saakyan kararın siyasi olduğuna vurgu yaparak, "Siyasi muhalifleri susturmaya çalışan ülke yetkililerinin fantezisi, Nikol Paşinyan suikastına hazırlık suçlamalarının 'doğduğu' noktaya ulaştı." dedi.

Artur Vanetsyan'ın liderlik ettiği muhalif 'Rodina' partisi Paşinyan'ın istifasını talep eden protestolara aktif olarak katılıyor.
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