Samanyolu Haber /Gündem / İstihbarat teşkilatlarından Çin'e ağır suçlamalar /04 Mayıs 2020 10:19

İstihbarat teşkilatlarından Çin'e ağır suçlamalar

'Çin, uyarıları bastırdı, Corona salgınını küçümsedi ve örnekleri tahrip etti' Bunlar bazı istihbarat teşkilatlarının hazırladıkları rapordan ifadeler

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Avustralya gazetesi "Saturday Telegraph", ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'nın istihbarat  birimlerinin ortaklaşa hazırladığı "Beş Göz" raporundan bazı bölümler yayınladı . Raporda dünyadaki pandemi krizi ile ilgili  iddialar ve şüpheler özetleniyor.

"Örtülü ve riskli araştırmalar"

Rapora'da ilk olarak , Çinli yetkililerin bilgi gizlediği iddia ediliyor . 
Aynı zamanda Çin'in Wuhan şehrinde, yeni korona virüsünün ilk olarak Aralık ayında ortaya çıktığı sırada yapılan riskli araştırma çalışmalarına dikkat çekiliyor 

Ayrıca istihbarat raporu Çin Hükümetini , tıp uzmanlarından gelen erken uyarıları bastırmakla ve salgının gerçek boyutunu küçümsemekle suçluyor. Virüs haberlerinin Medyaya yansımasının engellendiği belirtilen raporda Uluslararası şeffaflığa aykırı davranmakla suçluyor 
Çin ayrıca virüs örneklerini yok etmek ve virüsle ilgili bilimsel yayınları sıkı bir şekilde izlemekle suçlanıyor. Çinli yetkililer uluslararası araştırmacılara canlı örnekler vermeyi de reddettiği hatırlatılıyor 

Diğer devletler şeffaflık istiyor 

Batılı hükümetler da bu tip raporlardan sonra Çin'den daha fazla açıklama yapması için baskı yapıyor En son Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çin'i korona salgınının kökenini açıklığa kavuşturmaya ve şeffaflığı sağlamaya çağırdı. Maas, "Bütün dünya virüsün tam kaynağını açıklamak istiyor."Bilim, siyaset değil, köklü cevaplar sağlamalıdır." dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) daha önce Çin'deki koronavirüsün kökeni hakkındaki soruşturmaya katılacağını söylemişti.
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