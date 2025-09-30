Samanyolu Haber /Gündem / İstikbal’e alıcı çıkmadı: TMSF’nin 12,5 milyar TL’lik ihalesi sonuçsuz kaldı /30 Eylül 2025 22:59

İstikbal’e alıcı çıkmadı: TMSF’nin 12,5 milyar TL’lik ihalesi sonuçsuz kaldı

TMSF, 15 Temmuz sonrası el konulan Boydak Holding bünyesindeki İstikbal Mobilya’ya alıcı çıkmadığını açıkladı.

SHABER3.COM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el konulan ve Hazine mülkiyetinde bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satış ihalesinin sonuçsuz kaldığını duyurdu.

TMSF’den yapılan açıklamada, 30 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen ve Resmî Gazete, ulusal basın ile kurumun internet sitesinden ilan edilen ihaleye uygun teklif veren yatırımcı çıkmadığı, bu nedenle sürecin sonlandırıldığı bildirildi.

12,5 MİLYAR LİRA MUHAMMEN BEDEL BELİRLENMİŞTİ

Cemaat soruşturması kapsamında 2016 yılında el konulan mobilya devi İstikbal için 12,5 milyar lira muhammen bedel belirlenmişti. TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilen ihale öncesinde, katılım teminatı 625 milyon TL olarak açıklanmıştı.

BELLONA 8,1 MİLYAR LİRAYA SATILMIŞTI

İstikbal Mobilya’nın kardeş kuruluşu Bellona, mayıs ayında 8,1 milyar liraya satılmıştı. Ancak Türkiye genelinde geniş bayi ağına sahip İstikbal için alıcı bulunamadı.

BOYDAK HOLDİNG’DEN TMSF’YE

1989 yılında Hacı Boydak tarafından kurulan İstikbal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Boydak Holding’in cemaat bağlantısı gerekçesiyle kayyım yönetimine devredilmiş, sonrasında TMSF bünyesine alınmıştı.
