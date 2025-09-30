İstikbal’e alıcı çıkmadı: TMSF’nin 12,5 milyar TL’lik ihalesi sonuçsuz kaldı

TMSF’den yapılan açıklamada, 30 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen ve Resmî Gazete, ulusal basın ile kurumun internet sitesinden ilan edilen ihaleye uygun teklif veren yatırımcı çıkmadığı, bu nedenle sürecin sonlandırıldığı bildirildi.









BELLONA 8,1 MİLYAR LİRAYA SATILMIŞTI





BOYDAK HOLDİNG’DEN TMSF’YE

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el konulan ve Hazine mülkiyetinde bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satış ihalesinin sonuçsuz kaldığını duyurdu.Cemaat soruşturması kapsamında 2016 yılında el konulan mobilya devi İstikbal için 12,5 milyar lira muhammen bedel belirlenmişti. TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilen ihale öncesinde, katılım teminatı 625 milyon TL olarak açıklanmıştı.İstikbal Mobilya’nın kardeş kuruluşu Bellona, mayıs ayında 8,1 milyar liraya satılmıştı. Ancak Türkiye genelinde geniş bayi ağına sahip İstikbal için alıcı bulunamadı.1989 yılında Hacı Boydak tarafından kurulan İstikbal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Boydak Holding’in cemaat bağlantısı gerekçesiyle kayyım yönetimine devredilmiş, sonrasında TMSF bünyesine alınmıştı.