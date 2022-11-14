İstiklal bombacısı 4 aydır Türkiye'deymiş

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor. PKK/KCK’nin Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ediyor.







Cumhuriyet'in haberine göre saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın 4 ay önce bir teröristle birlikte Türkiye'ye girdiği, 2 teröristin Esenler'de Suriye uyruklu bir kişinin evinde kaldığı, kimlikleri belli olmasın diye de karı-koca rolü yaptıkları ve bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlendi. İstihbarat eğitimi alan 2 şüphelinin de eylemleri deşifre edilmesin diye dijital materyaller üzerinden iletişim kurmadıkları, eylem talimatı verenlerle de evlerinde kaldıkları şüpheliler üzerinden iletişim kurdukları ileri sürüldü.





Saldırının ardından güvenlik kamera görüntüsüleri inceleyen Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri, ilk olarak kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için “müşteri” kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.





Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın teröristin, önce Esenler’de bir eve gittiği, buradan yanına bir miktar altın ve para aldıktan sonra Küçükçekmece’de başka bir adrese giriş yaptığı saptandı. Yaklaşık 4 ay önce beraberindeki örgüt üyesi B. adlı terörist ile "karı-koca" kılığında geldikleri İstanbul’da, Suriye Kobani bölgesindeki PYD/YPG mensubu H. adlı bir örgüt yöneticisinin talimatıyla Esenler’de bir tekstil atölyesinde işe girdikleri öğrenildi. Burada "uyuyan hücre" konumunda olan terörist, Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden aldıkları talimatla dün hususi bir otomobille Taksim’e gitti.







Suriye’den birlikte Türkiye’ye geldikleri ‘koca’ kılığındaki B. adlı firari PKK/YPG üyesi terörist, hücre üyesi Ahlam Albashır’a yaklaşık 1 kilonun üzerindeki TNT tipi plastik patlayıcıyı saat 16.00 sıralarında vererek İstiklal Caddesi'ne gönderdi. Burada eylemin gerçekleştirileceği noktaya patlayıcı dolu paketi bırakan kadın terörist, olaydan sonra "müşteri" kılığında bindiği ticari taksiyle önce Esenler’de kendilerine yardım ve yataklık eden ve 4 aydır yanlarında kalan ailenin evine girdi. Yaklaşık bir saat sonra evden bir miktar altın ve para alan terörist, Küçükçekmece’de bir eve saklandı. İlk olarak Edirne’ye, oradan da Yunanistan’a gitmek için fırsat kollayan Ahlam Albashır adlı Suriyeli terörist, gece saat 02.50’de güvenlik güçlerince Küçükçekmece’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.





İLLEGAL YOLLARDAN 'KARI -KOCA' KILIĞINDA GELMİŞLER



Teröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için beraberindeki "karı-koca" kılığındaki bir PKK/YPG mensubu ile birlikte kaçak yollarla giriş yaptıklarını itiraf etti.





Güvenlik ve istihbarat birimlerinin elinde olduğu öğrenilen ses ve yazışma kayıtlarında, saldırının ardından Ahlam Albashır ile yanındaki B. adlı erkek teröriste Yunanistan’a kaçma talimatı verildiği ortaya çıktı.





Dün meydana gelen terör saldırısında kullanılan patlayıcının TNT tipi bomba türü patlayıcı kullanıldığı öğrenilirken, bölücü terör örgütü PKK/PYD bağlantılı olduğu anlaşılan hücre üyesinin, Türkiye’deki tüm bağlantıları mercek altına alındı. Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden eylem talimatı alarak Türkiye’ye giriş yapan Ahlam Albashır isimli terörist, sorgusunda, PKK/PYD tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilip Türkiye’ye gönderildiğini itiraf etti. Failin ifadeleri doğrultusunda Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan B. adlı teröristin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

