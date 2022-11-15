Samanyolu Haber /Gündem / İstiklal bombacısı, MHP'li başkanın hattından mı konuştu: O isim emniyete çağrıldı /15 Kasım 2022 15:14

İstiklal bombacısı, MHP'li başkanın hattından mı konuştu: O isim emniyete çağrıldı

İstanbul’da 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını düzenleyen Ahlam Albashır ile MHP'li başkan üzerine kayıtlı bir hattan görüşme yaptığı iddia edildi.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınanların sayısı 50’ye ulaştı.

T24'ün haberine göre, ifadeye çağırılanlar arasında ise MHP’nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın da olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre Emniyet’in çalışması sonucunda HTS kayıtlarına göre İlhan’ın üzerine kayıtlı bir telefon hattı ile Ahlam Albashır’ın kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Emniyet, İlhan’ı ifadeye çağırdı.

"ÜZERİMİZE OYUN OYNAMAYA ÇALIŞMIŞLAR"
İlhan’ın ifadesinde Albashır ile görüşmediğini söylediği öğrenildi. İlhan, ifadeye çağrıldığını doğruladı.

İlhan, görüşme yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine de "Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar, terör örgütü tarafından" dedi. İlhan, "Nasıl bir oyun oynandı?" sorusu üzerine de "Şu anda uygun değilim, konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.
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