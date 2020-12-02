Samanyolu Haber /Gündem / İstiklal Caddesi için 7 bin kişi sınırı /02 Aralık 2020 14:06

İstiklal Caddesi için 7 bin kişi sınırı

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınında 2'nci dalgada vak'a patlaması yaşanırken, hafta içi 21:00-05:00 saatleri arasında, hafta sonu ise 24 saat sokağa çıkma yasağı getirildi. Şimdi de İstanbul'un en kalabalık ve tarihi caddelerinden İstiklal'de aynı anda bulunabilecek kişi sayısına tahdit konuldu.

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İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgede yer alan, cadde ve meydanlara kişi sınırı getirebilme uygulaması İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi’nde de hayata geçirilecek.

İstiklal Caddesi'nde yarından itibaren en fazla 7 bin kişi bulunabilecek. Alınan kararı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, şahsi Twitter hesabında duyurdu.

İSTİKLAL'DE KAÇ KİŞİ VAR?

Demirelli, "Değerli İstanbullular yarından itibaren Koronavirüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi’ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık. Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı'na kadar olan kısmında aynı anda 7 bin kişi bulunabilecek ve yoğunluğun artması durumunda girişleri geçici olarak durduracağız." ifadelerini kullandı.

İstiklal'de Tramvay yolu orta nokta kabul edilerek herkes sağdan yürüyecek. Kısıtlama 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat: 10.00’dan itibaren yürürlüğe girecek. 

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