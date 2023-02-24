Samanyolu Haber /Gündem / İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcısı Suriye'de etkisiz hale getirildi /24 Şubat 2023 11:26

İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcısı Suriye'de etkisiz hale getirildi

İstiklal Caddesi'ndeki saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen PKK/YPG'li Halil Menci'nin MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildiği iddia edildi.

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Dikkat çeken haber Anadolu Ajansı tarafından abonelerine geçildi. 

Haberde MİT'in, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK/YPG'li Halil Menci'yi Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdiği ileri sürüldü. 

Diğer yandan operasyonla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi. 

Bununla birlikte aynı haber bir sosyla medya hesabından "13 Kasım 2022 tarihinde İstiklal Caddesin de düzenlenen bombalı saldırının planlayıcısı terörist Halil Menci, Kamışlı kırsalında SİHA ile vurularak gebertildi" ifadeleriyle duyuruldu.


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